Enseguida, Randazzo recogió el guante y le espetó que ese tipo de comentarios no son constructivos. “No se trata de ser liberal o no ser liberal”, replicó. Sin embargo, Espert redobló la apuesta y le recordó que esos conceptos él los venía reiterando hace tres décadas. “Sí contribuyen, ¿sabes por qué? Porque hay gente que dice lo que vos decís hace 30 años. Y es medio raro que hace un mes que estás diciendo las mismas cosas que gente como yo dice hace 30 años. Y uno dice ¿no será por cuestiones electorales?”, se preguntó nuevamente el candidato liberal.

En tal sentido, Espert aclaró que lo que decía no era ninguna falta de respeto y añadió: “Así como antes la manera de hacer campaña era prometer la estupidez que hace el kirchnerismo hoy de regalar plata a los egresados, regalando plata a los que van al cine, regalando bicicletas y termotanques. Y ahora la manera de hacer campaña es estar a favor de bajar impuestos y de cambios en las leyes laborales. Vos fuiste parte de un gobierno que jamás se habló de cambiar leyes laborales e impuestos”. Y concluyó: “Espero no estar asistiendo a una nueva estafa en medio de un proceso electoral”.

“Esas ideas atrasan mucho”, respondió Randazzo, y puso fin al cruce enumerando los cambios que impulsó mientras estuvo en el Gobierno. “He tenido responsabilidad y he honrado al Estado. He modificado todo lo que he tocado. He permitido que millones de personas saquen el DNI ahorrándole millones de dólares al Estado. He hecho que todos ustedes (los empresarios) puedan sacar el pasaporte sin tener que ver a un policía amigo, sin tener que ir a una lista de acomodado y teniendo un pasaporte de los más modernos del mundo en 30 minutos"

Y continuó: "Asumí el desafío de llevar adelante el proceso de transformación ferroviaria en Argentina después de la crisis de Once. Renové toda la línea metropolitana, hice la electrificación La Plata-Buenos Aires; renové la vía Rosario; la vía a Mar del Plata, trenes nuevos. Puse en marcha la SUBE que permitió un ahorro extraordinario al Gobierno. No existe el amor, existen las pruebas de amor ”, concluyó metafóricamente.

Luego, José Luis Espert continuó con la chicana en Twitter: