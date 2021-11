"¿Qué tenemos que ver con Juan Grabois, Pérsico y la CCC?"

De suceder lo primero, hay pronóstico de tormenta con vientos huracanados y final difícil de predecir.

De acontecer lo contrario, el oficialismo mostrará que ganó aun perdiendo.

Entre ambos extremos, una certeza: nada será igual después del 14 a la noche. Y algunos movimientos han comenzado a gestarse desde ahora. Tanto en el gobierno como en la oposición.

Entre las dudas, cuál será el rumbo que tomará Cristina Fernández de Kirchner, por estas horas dispuesta a una cirugía programada.

Si las primarias provocaron la erupción de su carta abierta que aceleró los cambios que Fernández imaginaba recién para noviembre, mucho peor sería la reacción en caso de profundizarse la derrota.

alberto fernandez y cfk.jpg Los Fernández, imágenes del pasado.

No saben un pomo

Crece entre políticos la idea de que la vicepresidenta se recostaría sobre su 'núcleo duro' para no quedar asociada a los tiempos de ajustes necesarios que se vienen en la economía argentina.

Sin embargo quienes opinan no entienden un pomo de economía: no hay pólvora para financiar un giro hacia más dirigismo demagógico, cuando la demanda popular es falta de empleo, inflación y pobreza.

Quizá la acción de Cristina empuje a Alberto a concretar el 'albertismo' al que siempre se resistió.

Recostarse en gobernadores, intendentes y sindicalistas de la CGT podría ser el táctica del Presidente para culminar su mandato. Aunque tantas veces amenazó que ya resulta increíble todo lo que se promete o especula de su lado.

“Alberto aparece debilitado, pero aún conservará un poder de daño si se intenta subestimarlo ”, asegura un importante dirigente de la provincia de Buenos Aires con vasta experiencia en el territorio y también en el peronismo bonaerense.

En tanto, hay que estar atentos a ciertos movimientos que se dan en el peronismo tradicional como así también en el Frente Renovador, de Sergio Massa.

La llegada de Juan Manzur al gabinete, aún con la menor intensidad que se lo observa en la actualidad, obedece en parte a la posibilidad de reimplantar un proyecto político donde el interior se cohesione con la provincia de Buenos Aires. Sus visitas recientes a La Matanza o a José C. Paz, donde se reunió a solas con Mario Ishii, van en ese sentido.

Ahora, vayamos al título: “¿Qué tenemos que ver nosotros con Juan Grabois, Emilio Pérsico o la Corriente Clasista y Combativa?”, se pregunta un intendente del conurbano.

emilio persico.jpg Emilio Pérsico, de la agrupación Quebracho al Movimiento Evita.

La sola formulación del interrogante permite observar la existencia de una válvula a punto de explotar después de las elecciones. Hay episodios que requerirán, obligatoriamente, una reformulación.

El jefe comunal consultado:

Nosotros somos peronistas, no tenemos nada que ver con quienes defienden la toma de tierras aduciendo que son de terratenientes cuando en realidad son de empresarios o trabajadores. Nosotros somos peronistas, no tenemos nada que ver con quienes defienden la toma de tierras aduciendo que son de terratenientes cuando en realidad son de empresarios o trabajadores.

Y agrega: “Un gran error que se han tenido en la construcción de nuestro espacio es que muchas veces los voceros son quienes defienden estas posturas, lejanas al peronismo, pero no tienen un solo voto si se presentan en las elecciones”.

Esa mirada es la clásica de aquellos que conducen o gobiernan un municipio. La demostración de los votos en su tierra es la carta de presentación para sentarse en las mesas del poder nacional o provincial. Son esos votos que ahora necesita como el agua el Frente de Todos para no caer en una crisis más compleja.

El malestar

Nadie en el gobierno provincial e incluso en las cercanías de Máximo Kirchner podrán aducir que desconocían ese malestar creciente entre los intendentes peronistas.

La imposibilidad de haberle dado hasta aquí una certeza a los jefes comunales sobre poder ser o no reelectos es un punto clave para entender este momento. Se lo dijeron en la cara al gobernador varias veces.

Palabras más, palabras menos el mensaje fue contundente: “La ley está mal, hay que modificarla y sacarle a los intendentes una preocupación adicional. Hoy muchos están pensando más en cómo arman su propio esquema para la sucesión, que en ir a juntarle votos al gobierno. No alcanza con el resquicio de la reglamentación de la ley en su artículo primero que si pedís licencia dos años antes después podes volver a presentarte”.

Un caso reciente encendió aun más las alarmas: la Justicia aceptó un recurso que cuestiona la candidatura de Segundo Cernadas (Juntos) en Tigre, quien se había amparado en el decreto mencionado para presentarse por un tercer mandado. Desde el 15 de noviembre el tema volverá a ser parte de la agenda.

El acto que se prepara para el cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos en Merlo es una demostración del rol territorial que tienen los intendentes. El distrito gobernado por Gustavo Menéndez es el que mayor padrón tiene en la 1ra. Sección Electoral, donde en las PASO oficialismo quedó abajo.

Si en Merlo el Frente de Todos mejora la elección, será clave para la cosecha de senadores provinciales. Un tema que preocupa a Axel Kicillof.

El gobernador, por estas horas en Brasil junto a Daniel Scioli, no para de recibir cuestionamientos internos. Al parecer, la sorpresa del Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, fue supina cuando observó que en las cuentas públicas había depositado el monto equivalente a 4 meses de sueldos de los empleados del Estado.

A decir verdad, en su momento también Sergio Massa, en Tigre, tuvo varias nóminas salariales en el banco porque según él era lo que le concedía fuerza a su gestión ante presiones externas. Insaurralde, en cambio, considera que el 'chorro' de pesos está garantizado desde Nación, y entonces hay que volcar todo el dinero.

El lomense habría puesto el grito en el cielo, aferrado al 'plan Platita': “Perdemos las elecciones y no ejecutan el presupuesto, ¿Qué es lo que quieren, dejarle superávit al gobierno que viene?”. Tampoco se explican demasiado en las oficinas de Insaurralde por qué el ministro de Salud, Nicolas Kreplak, no entregó más de 40 ambulancias que estaban guardadas en un galpón.

sergio-berni-martin-insaurralde.jpg A propósito de ambulancias, Martín Insaurralde y Sergio Berni entregando unidades.

Una certeza final se da en el campamento de Juntos. Aunque podría ser peligrosa. Están seguros que ganarán las elecciones y esa euforia quizá no sea controlada como corresponde.

Mientras Mauricio Macri va a Dolores, hay quienes piensan que no tiene posibilidades de volver a ser Presidente. Es una lectura con mucho asidero, pero tampoco es cuestión de certificar que Horacio Larreta sí lo será. El camino aún es largo, pero hay quienes ya empiezan a repartirse cargos nacionales 2 años antes. Aún no aprendieron que las liebres no se cuentan antes de cazarlas. Y, además, enfrente está el peronismo, al que nunca hay que subestimarlo.