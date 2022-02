Dice adiós: Histórico periodista de Intratables se despide

image.png Débora Plager y Pablo Vilouta, dos ex Intratables.

Sobre el futuro que le depara al ciclo que vio nacer, el periodista de América aseguró que continuará bajo la conducción de Alejandro Fantino y que tal vez se emita más tarde (según indicó Pablo Montagna, de 23:00 a 00:00). "Puede haber modificaciones como está trascendiendo por todos lados", sostuvo.

Respecto al significado del programa en su vida profesional, Vilouta aseguró que le aportó un gran crecimiento a su carrera, e incluso a nivel personal. "A mí, personalmente, me cambió muchísimo la vida. Trazó una bisagra. Me generó una gran popularidad que yo ya tenía en el fútbol, que es muy invasivo, pero entré en un territorio que es la mujer, la dama, que no ve tanto el fútbol como el hombre", concluyó