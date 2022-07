De Horacio Verbitsky a Clarín, guerra por el Plan Massa

image.png

El empleo de Laspina en el Estudio del quiromántico de la economía Miguel Angel Broda explica el desdén por la verdad que caracteriza a ambos y que los ha convertido en favoritos de Clarín, que siempre aporta un plus: no sólo atribuye a Massa el panfleto de Laspina, además lo cita mal, al atribuir a “economistas ajenos al massismo que conocen este plan”, las conclusiones críticas del propio Laspina. Es obvio que si el plan fuera de Massa, no contendría ese cuestionamiento. Y si conocen al autor, es mala praxis imputárselo a Massa".

El próximo miércoles 3 de agosto Sergio Massa comunicará las medidas a tomar para fortalecer las reservas del BCRA, frenar la corrida cambiaria, estabilizar el desastre monetario que hicieron Alberto Fernández, Martín Guzmán y Miguel Pesce, y relanzar políticamente al complicado Frente de Todos.

Más contenido en Urgente24

Aerolíneas Argentinas y la impactante maniobra de un piloto

4 lugares para pasear el finde a dos horas de Buenos Aires

Argentina le gana al dólar: Qué moneda se vende por U$S1.350

Un cohete de 23 toneladas caerá a la Tierra: Los posibles puntos

¿En juego? Tu intimidad: WhatsApp Plus 2022, Cómo descargarlo y cuáles son los riesgos