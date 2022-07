Las primeras medidas de Sergio Massa saldrán el miércoles

https://twitter.com/SergioMassa/status/1553506968173682693 Además, el día martes está acordada la sesión especial donde presentaré mi renuncia como presidente de @DiputadosAR y se designará mi reemplazo al frente de la Cámara. — Sergio Massa (@SergioMassa) July 30, 2022

Image-170.jpg El superministro apunta a normalizar el país con un equipo de especialistas y funcionarios conocidos. Revelará el plan de trabajo y sus objetivos para los 10 primeros días de gestión

Semana movida en gobierno

En ese contexto ratificó que lunes y martes comunicará los nombres de los funcionarios que integrarán su equipo de trabajo en el Palacio de Hacienda.

Dijo además que el mismo martes habrá sesión especial en el Congreso donde presentará su renuncia como titular del cuerpo que sin dudas le será aceptada y designará su reemplazo, una mujer, al frente del cuerpo legislativo.

"El miércoles el presidente Alberto Fernández me tomará juramento y luego en conferencia de prensa voy a comunicar el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar, así como también la mecánica de los primeros 10 días que van a darnos un camino a recorrer y los desafíos a encarar como país", subrayó el superministro.

Luego reiteró el pedido que hizo a la prensa el pasado viernes tras reunirse con el jefe de Estado en la Residencia Presidencial de Olivos:

Con mucho respeto les pido que no demos por supuestas cosas previamente en términos de nombres o medidas para no generar incertidumbre ni falsas expectativas Con mucho respeto les pido que no demos por supuestas cosas previamente en términos de nombres o medidas para no generar incertidumbre ni falsas expectativas

A través de una serie de mensajes en sus redes sociales, trazó una “hoja de ruta clara” de lo que sucederá en los próximos días:

Quisiera transmitir una hoja de ruta clara para evitar versiones, especulaciones o falsas medidas en supuesto estudio. El lunes y martes voy a comunicar los nombres de quienes me acompañaran en esta nueva responsabilidad que me toca enfrentar Quisiera transmitir una hoja de ruta clara para evitar versiones, especulaciones o falsas medidas en supuesto estudio. El lunes y martes voy a comunicar los nombres de quienes me acompañaran en esta nueva responsabilidad que me toca enfrentar

En un segundo mensaje agregó:

Además, el día martes está acordada la sesión especial donde presentaré mi renuncia como presidente de la Cámara de Diputados y se designará mi reemplazo al frente de la Cámara Además, el día martes está acordada la sesión especial donde presentaré mi renuncia como presidente de la Cámara de Diputados y se designará mi reemplazo al frente de la Cámara

“El miércoles el presidente Alberto Fernández me tomará juramento y luego en conferencia de prensa voy a comunicar el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar, así como también la mecánica de los primeros 10 días que van a darnos un camino a recorrer y los desafíos a encarar como país”, adelantó.

El último mensaje

Con mucho respeto les pido que no demos por supuestas cosas previamente en términos de nombres o medidas para no generar incertidumbre ni falsas expectativas. Muchas gracias Con mucho respeto les pido que no demos por supuestas cosas previamente en términos de nombres o medidas para no generar incertidumbre ni falsas expectativas. Muchas gracias

El anuncio de Massa tuvo lugar el mismo día en que el cual el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, criticó la gestión del presidente Alberto Fernández y, en el marco del discurso de cierre de la edición 2022 de la Exposición Rural, señaló como lo publicáramos un nota aparte

Esperamos que la nueva conducción económica esté a la altura de la difícil situación y genere la confianza necesaria Esperamos que la nueva conducción económica esté a la altura de la difícil situación y genere la confianza necesaria

También confirmó que tuvo un contacto con el nuevo ministro superministro vía chat, y quedaron en que “la semana que viene o después de asumir se van a sentar a tomar un café” para iniciar los diálogos.

