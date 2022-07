¿Energía no se toca? Sergio Massa no perfora al cristinismo

En el entorno del nuevo ministro Sergio Massa, sin embargo, dijeron que recién el lunes se va a informar oficialmente el equipo que lo va a acompañar en su cargo En el entorno del nuevo ministro Sergio Massa, sin embargo, dijeron que recién el lunes se va a informar oficialmente el equipo que lo va a acompañar en su cargo

Si el ex intendente de Tigre realmente pretende renovar las expectativas del mercado e instalar que posee poder real para desalambrar un área controlada por el cristinismo, debería ser capaz de designar a un hombre de su confianza en la Secretaría de Energía, al menos en alguna de las subsecretarías que componen la cartera.

Pese a eso, muchos coinciden en que, por el buen entendimiento que existe entre el hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados y Máximo Kirchner, las chances de relegar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, o el interventor del Enargas, Federico Bernal, serían muy remotas.

basualdo y martinez.jpg Sergio Massa estará al frente de un "superministerio", ¿que no hará pie en Energía? Federico Basualdo y Darío Martínez, ¿están firmes?

Aún así, en despachos oficiales admitieron que con el paso de los días, la incapacidad de Sergio Massa de avanzar sobre Energía podría ser leída como una señal de debilidad que podría acentuarse con el tiempo si no logra encauzar la discusión por tarifas, subsidios y precios relativos de la energía.

Durante la agitada tarde de ayer circularon versiones varias con relación al futuro del sector: se nombró a Diego Bossio, ex titular de la Anses, al ex ministro Miguel Peirano, hoy director de la Cámara Argentina de Energía (CADE), e incluso un ofrecimiento a Aníbal Fernández, pero por ahora la versión más repetida indica que no se producirían cambios en el sector.

Energía

El área es de las más sensible dentro de la administración de Alberto Fernández. Un sector de tensión e internas permanentes que dejó en el camino a varios funcionarios de este Gobierno: los principales, Matías Kulfas y Martín Guzmán.

El ex titular de Desarrollo Productivo, que ahora comandará Sergio Massa, habló de "internismo exasperante" en ese sector del gobierno luego de haber sido echado por 'Twitter' por el Presidente.

Más noticias de Urgente24

Semana 360: Nadie quiere quemarse acercándose a la Rosada

La ingratitud de Alberto Fernández con un incondicional

Confianza, la prioridad de Sergio Massa este viernes 29/07

Claudio Moroni, el último funcionario 100% afín a Alberto