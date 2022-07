Confianza, la prioridad de Sergio Massa este viernes 29/07

La paridad dólar / pesos debe seguir bajando, y ojalá pueda recomprarse deuda pública a precio de remate. Utilizando palabras de Néstor Kirchner, la Argentina se encuentra en el "7mo. infierno", y bastaría con llevar la confianza al 3er. nivel para reducir las expectativas de inflación y la demanda de dólares a cualquier precio. ¿Es posible conseguir antes de sentarse en la poltrona del 5to. piso del Palacio de Hacienda?

Patrick Gillespie y Scott Squires escribieron para la agencia Bloomberg que la Argentina tiene su 3er. ministro de Economía en 1 mes. Muy cierto pero también un bajón para la imagen argentina. Sin embargo también reportaron que el jueves 28/07 subieron los bonos argentinos que cotizan en el mercado global con fecha 2030 a su nivel más elevado desde que se marchó Guzmán. Mantener ese sendero es lo que pretende Massa con sus próximas señales, referidas a colaboradores y primeras medidas.

Es cierto que solamente fueron 2 centavos por dólar, hasta 22,6 centavos por dólar. Pero es un montón considerando que los mercados cerraron contra el rumor de su designación, su confirmación resultó posterior al cierre.

https://twitter.com/SalvaDiStefano/status/1552782596928593923 Se abre una nueva etapa en la economía Argentina, Sergio le va a poner orden a la gestión, va a ganar algunos partidos, el desafió es ver si gana el campeonato. — @salvadistefano (@SalvaDiStefano) July 28, 2022

https://twitter.com/SalvaDiStefano/status/1552778627104010242 Sergio Massa ingresa como súper ministro, tendrá que poner mucho orden, el mercado lo recibió muy bien, la realidad es inevitable el BCRA perdió U$S 100 millones. — @salvadistefano (@SalvaDiStefano) July 28, 2022

Luz y sombra

Los bonos del Estado argentino se habían hundido más y más desde que Alberto Fernández tomó la decisión incorrecta al reemplazar a Guzmán. El 25/07 cotizaron a 17 centavos por dólar. Ya no se trataba de que la confianza estuviese rota sino que se volvía a especular con otro default del defaulteador serial.

Massa sabe que tiene muchos desafíos por delante. Pero hay uno muy sensible: demostrar que la recuperación de los bonos no es una nube pasajera. Hay quienes ya apuestan a que la crisis es estructural y la recuperación es coyuntural. Se lo dijo Jorge Piedrahita, socio gerente de Gear Capital Partners, de Nueva York, a Bloomberg: “Es probable que las ganancias sean temporales. Las limitaciones de Argentina son ideológicas y políticas, y eso no cambiará con Massa”.

Ahí es donde el presente y futuro de Massa comenzará a definirse.

Más allá de todas las barbaridades que enemigos tales como Mauricio Macri deslicen por aquí y por allá, sin mucho fundamento, apenas una estupidez personal, los bonos soberanos de Argentina subieron (después de que los medios locales informaron que Massa sería ministro de Economía).

Los bonos en dólares (deuda de la nación) con vencimiento en 2029 llegaron a su nivel más alto en más de 3 semanas, ¿pueden seguir mejorando? Si bien los días viernes resultan jornadas de menor actividad, este viernes 29/07 será para seguirlo del principio al final. Lo mismo para los 2030.

Es muy concreto lo que 'el mercado' espera hoy de Massa, última esperanza del Frente de Todos.

mercados.jpg Viernes 29/07, muy importante para preparar la gestión de Sergio Massa.

“Creemos que la reacción positiva del mercado a un posible nombramiento de Sergio Massa en el gabinete se basa en la expectativa de que implemente algunas medidas de estabilización”, dijo Marcos Buscaglia, de la consultora Alberdi Partners.

“Incluso si sus convicciones son notoriamente flexibles, la medida podría ayudar a reducir los peores temores del mercado en la larga marcha hacia las elecciones presidenciales de 2023”, advirtió Pablo Waldman, de Inviu.

¿Es posible equilibrar la economía argentina sin una fractura social? Vaya una pregunta.

Edwin Gutiérrez, de Aberdeen Asset Management: “Se dice que Massa quiere recortar los subsidios, pero eso va a sacar a la gente a la calle. Así que depende si él como 'Super Ministro' también consigue el control de los grupos de protesta callejera”.

https://twitter.com/radiolared/status/1552789964148117505 La CGT apoyó la llegada de Sergio Massa al Gabinete.



En un comunicado oficial acompañaron "los cambios de Gabinete" y reconocieron: "Confiamos plenamente en la orientación productivista y de desarrollo industrial que dará el compañero Sergio Massa a la economía argentina". pic.twitter.com/ZTrhNT5MCU — Radio La Red (@radiolared) July 28, 2022

¿Podrá Massa trabajar aprovechando las ventajas de la debilidad extrema de la Argentina?

Graham Stock, de Bluebay: “Los niveles deprimidos actuales de los precios de los bonos compensan con creces cualquier reestructuración posterior que pueda ser necesaria”.

