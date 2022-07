La lista para Sergio Massa, ministro de un "insalvable"

Finalmente, el economista concluyó: "Con la llegada de Massa al Gabinete es posible que el Mercado Cambiario se tranquilice un poco, ver qué medidas anuncian, eso te dejará ver cuánto tiempo pueda llegar a tranquilizarse el mercado. Descontá que no va a hacer soluciones".

"Massa no es nada, no es el estadista que te viene a solucionar el problema", apuntó. "Cuando ya estás en el final de tu credibilidad política ya no hay ministro de economía que te pueda solucionar el problema", cerró.

Otras noticias de Urgente 24

¿Energía no se toca? Sergio Massa no perfora al cristinismo

Claudio Moroni, el último funcionario 100% afín a Alberto

La ingratitud de Alberto Fernández con un incondicional

Etiquetado frontal: Los productos que demorarán el rotulado