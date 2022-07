Esta señal en el olfato, podría predecir Alzheimer

Y es que, una investigación liderada por la Universidad de Medicina de Chicago sugiere que la pérdida rápida del olfato puede ser un indicador ‘realmente bueno’ de lo que va a acabar ocurriendo estructuralmente en regiones específicas del cerebro.

Así lo indicó Jayant M. Pinto, uno de sus autores, según EFE.

La investigación estuvo basada en un estudio de seguimiento a 515 adultos mayores.

Los científicos querían ver si era posible identificar cambios en el cerebro que se correlacionaran con la pérdida de olfato y la función cognitiva de una persona a largo plazo.

El equipo utilizó datos anónimos de pacientes del Proyecto de Memoria y Envejecimiento de la Universidad Rush, iniciado en 1997.

Los sujetos fueron evaluados anualmente para la identificación de su capacidad olfativa, la función cognitiva y el diagnóstico clínico de demencia.

Los autores del estudio concluyeron:

El declive olfativo rápido durante un período de cognición normal predice con fuerza múltiples características de la enfermedad de Alzheimer. El declive olfativo rápido durante un período de cognición normal predice con fuerza múltiples características de la enfermedad de Alzheimer.

Incluyendo un volumen de materia gris más pequeño en las regiones cerebrales relacionadas con el olfato y la memoria, peor cognición y mayor riesgo de diagnóstico incidente de deterioro cognitivo leve y demencia en adultos mayores. Incluyendo un volumen de materia gris más pequeño en las regiones cerebrales relacionadas con el olfato y la memoria, peor cognición y mayor riesgo de diagnóstico incidente de deterioro cognitivo leve y demencia en adultos mayores.

No obstante, los científicos admiten algunas limitaciones del estudio, como que los participantes solo disponían de una resonancia magnética.

La investigación fue publicada en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Los resultados de la investigación podrían conducir al desarrollo de pruebas olfativas para detectar antes el deterioro cognitivo en los pacientes.

Síntomas de Alzheimer

Según la Alzheimer’s Association, las señales de advertencia o síntomas de la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia, incluyen:

Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana

que dificultan la vida cotidiana Dificultad para planificar o resolver problemas

para planificar o Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre

para desempeñar en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre Desorientación de tiempo o lugar

de tiempo o lugar Dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan uno al otro en el ambiente

para comprender y cómo objetos se relacionan uno al otro en el ambiente Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o lo escrito

en el habla o lo escrito Colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para recordar dónde están

y la falta de habilidad para recordar dónde están Disminución o falta del buen juicio

Pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales

para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales Cambios en el humor o la personalidad

Si usted, un familiar o un amigo tiene problemas para recordar eventos recientes o alguno de estos síntomas, consulte con un médico.

