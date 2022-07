Los suplementos de vitamina D "no son beneficiosos" para los huesos

La primera parte de VITAL, que ya había sido publicada, confirmó que la vitamina D no previno el cáncer, ni enfermedades cardiovasculares, no mejoró el funcionamiento cognitivo, no redujo la fibrilación auricular, no cambió la composición corporal, no redujo la frecuencia de las migrañas, tampoco mejoró los resultados de los ACV, ni disminuyó el dolor de rodilla.