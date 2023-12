Cristina Pérez rompió el silencio, ¿y nueva marquesina?

"Yo nunca hubiera dejado un éxito, pero si la vida me pone esta encrucijada, tal vez me esta dando un mensaje la vida. Y la moneda esta en el aire. Soy una persona que trabajo desde los 14 años y voy a seguir trabajando. Me reinvente mil veces. Y me voy a reinventar las veces que sea necesario porque la vida es reinventarse", cerró en aquella oportunidad la conductora.

image.png La supuesta marquesina de Telefe Noticias que si filtró, sin la imagen de Pérez.

Luego de que el balotaje entre Sergio Massa y Milei se confirmara los rumores se disiparon, pero volvieron a reactivarse luego de que el Presidente electo designara al radical mendocino para la cartera de Defensa.

Ante esto, Pérez fue abordada por un móvil de Socios del espectáculo en el lanzamiento de su libro Tiempo de renacer: La vida de dos mujeres entrelazadas por el cuadro más famoso de Botticelli y le preguntaron directamente sobre si continuaría al frente del envío noticioso. La periodista puso en duda su continuidad:

Tengo que hablar con el canal, pero como vine pensando en eso todo el año un poco ya me entregué al universo. Lo que pase va a estar bien, si se da que no puedo seguir en el noticiero por este camino que inicia Luis (...) voy a abrazar esas otras cosa que siempre postergué. Imaginate que yo, además de ser escritora, soy actriz, me gustan los temas culturales, me gustan las historias de vida, tengo mil cosas para proyectar. Pero hay que ir paso por paso Tengo que hablar con el canal, pero como vine pensando en eso todo el año un poco ya me entregué al universo. Lo que pase va a estar bien, si se da que no puedo seguir en el noticiero por este camino que inicia Luis (...) voy a abrazar esas otras cosa que siempre postergué. Imaginate que yo, además de ser escritora, soy actriz, me gustan los temas culturales, me gustan las historias de vida, tengo mil cosas para proyectar. Pero hay que ir paso por paso

A los dichos de la también figura de Radio Rivadavia se le sumó una supuesta filtración de la nueva marquesina para promocionar Telefe Noticias, en cual sólo se encuentra Barili. En caso de que dicha imagen sea real, esto dejaría en evidencia los planes de los ejecutivos del canal de no continuar con Pérez en el programa.

