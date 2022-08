Crisis financiera: Famoso actor de Hollywood en problemas

En 2019, Mark Wahlberg contribuyó junto con otros inversores en una ronda de financiación de US$ 110 millones. De ese monto, se gastó todo excepto US$ 14 millones. Alrededor de US$ 9 millones se destinaron a bonificaciones e indemnizaciones por despido y acuerdos con los dueños de las franquicias.

Ante esta situación, F45 Training anunció un acuerdo con Fortress Investment Group, una empresa estadounidense inversionista, para que les proporcionara un financiamiento de US$ 150 millones. Pero debido a la caída del precio de las acciones en F45 el acuerdo fracasó.

Al no poder pedir prestamos, más de 170 posibles franquiciados cancelaron contratos para abrir nuevos gimnasios. Actualmente, 300 nuevas aperturas corren riesgo de cancelación ante la falta de financiamiento, por lo que el panorama no es nada bueno para Wahlberg y la cadena de gimnasios.

