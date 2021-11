Conflicto entre jóvenes de derecha y diario progresista

Integrantes de la agrupación 'Alternativa"' que se opuso al lenguaje inclusivo ya aprobado por mayorías en la casa de estudios. Además militan contra las huellas del Che Guevara (...) Son solo expresiones meritocráticas y autorreferenciales: hablan desde su realidad y la generalizan como si fuera de todo el país y toda su gente. No discuten estadísticas ni manejan rigor científico. Tienen discursos inconsistentes desde lo histórico y político, son punitivitas que respaldan la 'mano dura' y ven adoctrinamiento hasta bajo las baldosas. Supuestamente son frescos, descontracturados y tan audaces como violentamente confrontativos con sus palabras. Son básicamente, 'antis': anti política, anti pobres, anti diversidad sexual, anti feminismo, anti progres, anti migrantes de países que no sean los europeos o Estados Unidos Integrantes de la agrupación 'Alternativa"' que se opuso al lenguaje inclusivo ya aprobado por mayorías en la casa de estudios. Además militan contra las huellas del Che Guevara (...) Son solo expresiones meritocráticas y autorreferenciales: hablan desde su realidad y la generalizan como si fuera de todo el país y toda su gente. No discuten estadísticas ni manejan rigor científico. Tienen discursos inconsistentes desde lo histórico y político, son punitivitas que respaldan la 'mano dura' y ven adoctrinamiento hasta bajo las baldosas. Supuestamente son frescos, descontracturados y tan audaces como violentamente confrontativos con sus palabras. Son básicamente, 'antis': anti política, anti pobres, anti diversidad sexual, anti feminismo, anti progres, anti migrantes de países que no sean los europeos o Estados Unidos

En un momento, la periodista publicó la entrevista que mantuvo con la profesora Marisa Germain, quien destrozó a estos jóvenes universitarios: "Dicen que el Che era un criminal y yo me pregunto si en la Batalla de San Lorenzo, San Martín se defendía tirando flores. Pero lo más raro, para mí, es que no discuten en ningún lado: presentan proyectos pero en las clases no plantean discusión, se corren, solo apelan al desprestigio anónimo tras avatares o nicks en las redes", disparó.

Universidad nacional de rosario.jpeg Jóvenes universitarios estallaron contra el diario La Capital de Rosario.

La respuesta de los jóvenes:

La réplica de estos jóvenes no tardó en llegar y publicaron una carta en repudio al artículo del diario La Capital de Rosario:

"Esta es la joven derecha que asoma en la UNR

El día 16 de octubre un Diario de Rosario publico una nota titulada 'Cómo es la joven derecha que asoma en la UNR'. En un auténtico compendio de slogans de izquierda, descalificaciones infundadas y acusaciones irrisorias, se opta por entrevistar a una docente de la Universidad, Marisa Germain, cuyos dichos revelan, simultáneamente, su total desconocimiento de la agrupación política que busca describir y la omisión de que si los argentinos le pagamos el sueldo, no es para que salga a amedrentar a sus alumnos.

Alternativa nace en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR en el año 2018, como una respuesta a la innegable cooptación de las universidades públicas y el deterioro cultural que eso trajo aparejado. El logro que representa la universidad pública y su propósito de formar profesionales al servicio de la Nación, se ven reducidos a nada cuando una docente compara al nefasto Che Guevara con José de San Martín, el mayor libertador de América; como si las razones por las que cada uno recurrió a la violencia fueran comparables.

Alternativa encarna valores populares como el amor a la Patria, la dignificación a través del trabajo y el cumplimiento de la Ley. Quien crea que un país puede florecer sin estos fundamentos, o es un tonto o es abiertamente malvado. Si por aspirar a una ciudad y un país seguros, donde las cárceles no tengan puerta giratoria, nos vuelve “mano dura”, bienvenido sea.

Alternativa no se encuentra asociada a ningún partido político. Su composición interna es sumamente heterogénea porque la diversidad más importante de todas es la de pensamiento. Y es por ello que hemos entablado un diálogo abierto y franco con diferentes actores de la política para poner en agenda aquellos temas que consideramos fundamental abordar en forma colectiva.

Todo ofende a la nueva izquierda posmoderna, que es lo mismo que la vieja izquierda pero con maquillaje. Comparten su totalitarismo, su intolerancia y su visión infantil del mundo. Como siempre, sus proyectos fracasan mientras abrazan la agenda globalista, al servicio de los poderosos del mundo. Como siempre, temen la aparición de voces diferentes, que expongan lo ridículo y perverso de sus propuestas. En el año 2018 decidimos no callarnos más, con la convicción de que no estamos solos y que representamos el sentir del ciudadano de a pie que está cansado de que le digan cómo arreglar los problemas, los mismos que los generaron en primer lugar.

En las universidades hacía falta una Alternativa... Acá estamos.

Agrupación Alternativa - Universidad Nacional de Rosario".

Según pudo averiguar Urgente24, la respuesta de los jóvenes acaparó la atención de un gran sector de la población de Rosario y mostraron su apoyo a los estudiantes. Por otro lado, aseguran que la nota del diario rosarino generó un gran malestar en el público y los lectores.