Rosario, aislada: Solo vuela una aerolínea al aeropuerto

“En Rosario la demanda de pasajeros no se recuperó de la crisis de la pandemia, pero no tengo dudas que vamos a restaurar la ruta a Neuquén cuando podamos traer otra aeronave”, señaló Estuardo Ortíz, otro de los CEO de Jet Smart. Si bien la compañía no descarta volver a operar en la ciudad, la realidad es que no está en sus planes para el 2022.