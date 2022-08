Con Mauricio Macri en silencio, LN+ al rescate

image.png Cristina Kirchner se valió de capturas de WhatsApp y de viejos títulos de La Nación y Clarín para defenderse.

Otro momento llamativo de la transmisión de LN+ se dio a partir de una pregunta realizada por el conductor de El noticiero, luego de que su compañero recordara que, en el pasado, Cristina Kirchner se refirió a "casos individuales" de corrupción durante su Gobierno, pero que ella "no estaba enterada de nada".

"Cuando se hunde el ARA San Juan, ¿Macri es responsable o no es responsable?", preguntó Feinmann, a lo que su compañero contestó: "Según CFK, sí". Fue entonces que el también conductor de Radio Mitre exclamó:

Entonces ella también es responsable de los actos de su López. Así como Macri es responsable de los actos de su Aguad y de todos los miembros de la Armada en ese momento, entonces, ergo, Cristina también es responsable de lo que hagan, ¿o según el Gobierno? Entonces ella también es responsable de los actos de su López. Así como Macri es responsable de los actos de su Aguad y de todos los miembros de la Armada en ese momento, entonces, ergo, Cristina también es responsable de lo que hagan, ¿o según el Gobierno?

"Pero, además, CFK recibía dinero de Lázaro Baez. Este es el detalle que no estamos contando acá que se cansó de explicarlo Luciani. No es que Cristina miraba para otro lado mientras López juntaba la pata de diferentes empresarios, Cristina la recibía", sentenció Viale.

image.png Nicolás Caputo fue asesor de Mauricio Macri y uno de los apuntados por Cristina Kirchner.

El kirchnerismo presiona a Alberto Fernández para que evalúe el indulto

Luego de la conversación telefónica que tuvieron ayer (22/08) el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner, el kirchnerismo salió a presionar a la Casa Rosada para que evalúe indultar a la familia Kirchner en caso de ser necesario.

Las versiones se instalaron en algunos medios cercanos a La Cámpora y esta mañana (23/08) fue el periodista Iván Schargrodsky, de aceitada relación con el Instituto Patria, quien deslizó esa posibilidad en el portal Cenital:

"Ante al menos dos interlocutores, Alberto Fernández narró que, a pesar de sus enormes diferencias personales con CFK -a quien llama de maneras incalificables al igual que hace la vice con el jefe de Estado-, no hay motivos para condenarla en la causa mencionada. A las 11 de la mañana, Cristina mostrará imágenes y documentos inéditos hasta el momento. El Presidente, llegado el caso, evalúa el indulto".

Respecto a esto, Eduardo Feinmann dijo, en el cierre del pase de LN+: "Esto es información de la cercanía de CFK: No quiere el indulto, no quiere que la indulten. Ella lo que quiere es que le pidan disculpas, o sea, que los jueces, los fiscales, le pidan perdón. Si es de rodillas, mejor todavía. Porque el indulto lo que hace es esconder el delito y según el criterio de CFK, 'Yo no hice nada, yo soy inocente. No hay ninguna prueba contra mí, pídanme disculpas de rodillas'".

