Triunfó el streaming: CFK y La Cámpora pierden a la juventud

Cada vez resulta más evidente que la juventud no militante no se siente atraída por CFK ni tampoco por La Cámpora, que nuclea a la militancia más acérrima del kirchnerismo. Por otro lado, es claro que la ex mandataria se encuentra disociada de la realidad: durante su defensa, demostró que su obsesión por los medios gráficos (casi ignorados por los centennials) sigue más latente que nunca.