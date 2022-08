Cristina Kirchner y el rating: Los números de la defensa

Posterior a la reproducción, la vicepresidenta comenzó a desglosar via Twitter las evidencias producidas por la Fiscalía, detallando el contexto en el que supuestamente habían sido escritos los correos electrónicos y las conversaciones presentadas durante la causa. Este hilo superó los 7mil Me gusta y fue retwiteado por más de 3000 usuarios. Durante esta seguidilla de publicaciones en la red social del pajarito, no faltaron las supuestas conexiones con la corrupción por parte de la opocisión macrista, como parte de una continuación de la defensa emitida por la funcionaria horas atrás.