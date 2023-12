Cambios en El Trece dejan afuera a una reconocida panelista

“Me voy en dos semanas, el 15. Son cambios en el programa. Me lo comunicaron, fue un año hermoso para mí, inesperado haber vuelto, y entiendo que la tele es así", expresó la modelo.

"Los conductores hablaron conmigo. Me dijeron lo que dicen siempre, que quieren ir, por otro lado, más periodístico. Yo ingresé por dos meses y me quedé todo el año... ahora buscaré ir, por otro lado", continuó diciendo. "Los conductores hablaron conmigo. Me dijeron lo que dicen siempre, que quieren ir, por otro lado, más periodístico. Yo ingresé por dos meses y me quedé todo el año... ahora buscaré ir, por otro lado", continuó diciendo.

Al mismo tiempo que agregó: “Siempre tuve libertad y traje mucha información. Por lo pronto es una renovación, vendrá otra persona más acorde a las necesidades nuevas. El 15 es mi último día, ya estaba establecido”.

image.png

Sin embargo, la narración no culminó allí, dado que en el espacio televisivo donde aún ejerce como panelista, bajo la conducción de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, manifestó: “Si lloro los dejo mal parados y no tengo ganas, porque no es real”.

“Entiendo más que nadie cómo funciona la tele, tengo mis límites en cuanto a los escándalos entre panelistas, respeto por mis conductores y productores”.

“Sé mis limitaciones porque sé hasta dónde quiero ir y hasta donde no. Sé que traté de darlo todo, que lo hice de la mejor manera”, sumó la vedette. “Sé mis limitaciones porque sé hasta dónde quiero ir y hasta donde no. Sé que traté de darlo todo, que lo hice de la mejor manera”, sumó la vedette.

“Los voy a extrañar, pero los voy a seguir viendo. No quiero que quede como que me voy enojada o triste. Yo me voy siempre feliz de mis trabajos. No es común tener un día a día amable, amoroso, llevarte bien con todos”, concluyó emocionada, haciendo referencia a sus compañeros de trabajo.

