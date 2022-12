Balenciaga: Rompió el silencio el responsable de la polémica

Demna Gvasalia fue la mente maestra detrás de este caos, ex diseñador y actual director creativo de Balenciaga desde el año 2015 hasta la actualidad. Se disculpó a través de instagram con una serie de publicaciones en su instastory manifestando que “era inapropiado que los niños promocionaran objetos que no tenían nada que ver con ellos”. Lo que al parecer Gvasalia no está entendiendo, es que tuvo meses para planificar esta campaña y ¿decide darse cuenta luego de que el desastre se haya llevado a cabo? Si no hubiera existido esta repercusión tan grande, ¿hubiera pedido disculpas igualmente “dándose cuenta” que estaba mal?