Kim Kardashian y Dua Lipa contra Balenciaga por pedofilia

Con este sutil pero poderoso gesto, la intérprete de “New Rules” se pronuncia en contra de las últimas campañas de la marca y deja más que claro que no tolera y condena la promoción del abuso infantil. No hizo falta que la artista diera una declaración en redes, tampoco necesitó hablar con la prensa porque con este destrone de la marca en su concierto, dejó en claro que una acción dice más que mil palabras.

Kim Kardashian en contra de Balenciaga

Por otro lado, Kim Kardashian también era una de las celebridades que representaba a la marca orgullosamente luego de haber firmado con la empresa para prestar su imagen, pero la empresaria y madre de los North West, Saint West, Chicago West y Psalm West, hijos que comparte con el rapero mediático Kanye West, se pronunció en contra de Balenciaga mediante un comunicado que deja en claro que si esta situación no se aclara, dejaría de trabajar con la firma ya que le parece aberrante y no quiere estar ligada a una empresa con un antecedente ligado a la apología de la pedofilia y abuso infantil.

La mediática y exesposa de Kanye West mencionó que estaba "conmocionada por las imágenes perturbadoras" y que, tras hablar con los responsables de Balenciaga, cree que "entienden la gravedad de este asunto y tomarán las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir".

"La seguridad de los niños debe tenerse en la más alta consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener lugar en nuestra sociedad, y punto", expresó Kim publicamente.

"En cuanto a mi futuro con Balenciaga, actualmente estoy reevaluando mi relación con la marca, basándome en su voluntad de aceptar la responsabilidad por algo que, para empezar, nunca debería haber sucedido, y en las acciones que espero que tomen para proteger a los niños".

Los influencers también se suman al boicot de Balenciaga y destruyen sus productos

En esta época digital, las marcas deben tener mucho cuidado porque gracias a los avances de internet y la creación de nuevas redes sociales, ahora son millones los ojos que las empresas tienen encima. Es el caso que se registra actualmente tras la polémica con Balenciaga con la campaña perturbadora que incluye a niños, por lo que han surgido diversos videos en TikTok, donde los influencers que han colaborado con la marca, están destruyendo los productos de las firmas.

Los mismos usuarios están cancelando a Balenciaga directamente destruyendo sus productos tales como billeteras, ropa, accesorios y zapatos, en forma de protesta por las controversiales campañas de la casa de modas que no solo muestra a niños con accesorios inspirados en el bondage, sino que en el fondo también muestran un mensaje que expone los valores e intenciones de todo un equipo turbio y sádico.

Los videos de los internautas, están abrumando a millones en TikTok con los hashtags #BoycottBalenciaga y #CancelBalenciaga.

“Deja de usar Balenciaga de inmediato”, dice el pie de foto de un clip, subido por la TikToker famosa Chloé Hennessey con una suma de 1,1 millones de visitas. Las imágenes adjuntas muestran a la influencer indignada utilizando una tijera para cortar un buzo con capucha que, según se informa, cuesta alrededor de 700 dólares (alrededor de 200 mil pesos argentinos).

Asimismo, en el mismo video procede a tirar una camiseta de la marca, un par de anteojos de sol y un par de zapatillas que en conjunto parecen valer más de dos mil dólares.

Hennessey también dijo que desechó todas las prendas que tenía de Balenciaga y se comprometió a no volver a apoyar la marca nunca más. “De hecho, me encanta Balenciaga. Solían ser mi marca favorita”, le dijo a The Independent.

Esta Influencer no es la única que hace una declaración de este estilo, ya que en otro clip, titulado “Buen viaje”, se puede ver a Tegan Kline abandonando un estuche Balenciaga AirPod de 260 dólares y un bolso con relieve de cocodrilo que se vende por tres mil dólares. “Tiraré el resto de mi Balenciaga tan pronto como llegue a casa”, prometió Kline en el epígrafe de la foto.

“Obviamente, no soy rica, así que fue molesto tener que deshacerme de todo eso, pero tomar una posición es mucho más importante en mi opinión”, agregó.

Las manifestaciones se produjeron después de que la firma de ropa de lujo con sede en París retira los anuncios escandalosos y se disculpara.

Recordemos que Balenciaga fue blanco de críticas esta última semana por sus campañas problemáticas en las que aparecían niños posando con juguetes de peluche vestidos con una especie de lencería bondage, así como por el papeleo de un caso de la Corte Suprema que confirmó parte de una ley federal de pornografía infantil. Desde entonces, la marca Balenciaga se disculpó, retiró los anuncios, prometió realizar investigaciones internas y externas y presentó una demanda de 25 millones de dólares contra los productores de uno de los anuncios.

