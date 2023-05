Baby Etchecopar contra Pablo Duggan y otros C5N: "Pelot..."

1.png

Etchecopar siguió con un duro descargo contra sus colegas y el kirchnerismo: "Marmotas, ñoquis, que les pagamos nosotros un sueldo. Si se les termina Cristina dónde mierda van, si no sirven para nada".

" Este mismo pelotudo que dijo que había que cagar a trompadas al Kun Aguero, dice que yo pertenezco a lo rancio antiguo de la derecha argentina. Los rancios son ustedes que con los desaparecidos rompen los huevos, con el Gobierno de Perón rompen los huevos, con los muertos, retroceden siempre 70 años para atrás y arrancan de nuevo. Ustedes que hacen política sobre lo que pasó y no sobre lo que va a pasar", continuó su descargo.

"Ustedes son los violentos porque dije que son la metástasis de la enfermedad en la Argentina. Esta enfermedad que nos llevó a un 50% de pobres, 20% que directamente no come. No tienen vergüenza, cara rotas", expresó Etchecopar. Y comparó el comunicado que lanzó el FDT tras sus dichos con los dichos que realizó Juan Grabois contra Cristina Pérez: "Cómo es posible que cuando Grabois dijo lo que dijo a Cristina Pérez no hubo un repudio de los legisladores".

Además, volvió a disparar contra CFK: "No quiere la palabra esa [cáncer], la sacamos. Duele más negligencia que cáncer, porque cáncer se cura, los muertos por la vacuna no".

"A mi el repudio no me importa, a mi lo que me importa es que ustedes terminen y se vayan. Ojalá que mañana me vuelvan a repudiar porque yo no soy igual que ustedes. Yo no soy igual que la hija de Moreau, ustedes son una casta de gente de mierda, yo no". Además, aseguró que en A24 tiene total libertad de expresión: "Este canal es mi casa. Nadie me censura a mi. Ténganle miedo casta a lo que viene porque se les acabó el curro. El año que viene vamos a vigilarlos de cerca a los que ganen y a ustedes hasta que me muera les juro que voy a pelear para que lo paguen en la cárcel", concluyó.

