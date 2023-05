Arde Radio del Plata: KO de Marcela Pagano a Paula Trapani

Además, lanzó una revelación contundente: "Desconozco si hubo o no previo aviso a Paula Trapani pero no tengo absolutamente nada que ver en su situación laboral porque ya este año no se la contemplaba en la grilla, según me explicaron las autoridades que me contrataron", dejando en claro que a su colega ni siquiera la tuvieron en cuenta para trabajar este año.

image.png

"Qué pasó entre la radio y Paula no lo sé, yo pensé que era de común acuerdo que no seguía porque a comienzos de año cuando yo planeaba ir a la noche, Paula no figuraba en la grilla", remarcó.

También, afirmó que se intentó comunicar previamente con Trapani y que fue ella quien no le contestó. " Le escribí un mensaje a ella, antes de debutar con mi programa pero quizá no lo vio".

"Iba a arrancar mi programa a comienzos de abril y no pude hacerlo porque América, con quien tenía un contrato de exclusividad, no me emitía el permiso por escrito. La única razón por la cual terminé en este horario es porque el conductor hombre decidió bajarse del proyecto para estar a la misma hora en otra radio", se excusó.

Más contenido en Urgente24:

Mario Pergolini quiere a Jey Mammon en la radio

Aerolíneas Argentinas: Polémica acusación por aviones rotos

Combustibles: Adelantarían el aumento, pero no alcanza

Llora Tom Cruise, Shakira 'blanqueó' a Lewis Hamilton

Efecto Marcelo Longobardi: Rivadavia crece, Radio 10 tiembla