APTRA, Nuevos tiempos, viejos vicios (Patria vs. Mundial)

Al verme en una terna de APTRA con Lionel Messi me pareció divertido y hasta muy argento porque hubiera repetido mil veces "¿Qué mirás bobo!? Anda pa’ya bobo!", igual que festejé la muerte de la reina pirata.

Yo mismo hubiera votado a Messi porque fue un momento épico y maradoniano.

malvinas1.jpg Malvinas, 1982.

SELECCIONARGENTINAEMPEZOELCLAMORINTERNOPORSCALONIFOTO2.jpg Qatar, 2023.

Pero ese momento de repente se oscureció y me lleno de preguntas e incertidumbre para nada graciosa cuando un pibe, con facha de estudiantina secundaria, haciéndose el gracioso subió sin autorización de nadie a robar un protagonismo futbolero que terminó en una frase dolorosa y absolutamente hueca distante y casi irrespetuosa frente a la presencia de ex combatientes de Malvinas en la primera fila de mesas frente al escenario.

El chico resumió su mensaje demagógico mundialista diciendo que lo más importante para la Argentina era ganar un Mundial.

Sin nada más para decir y desafinando invocó a La Mosca y comenzó a cantar “Muchachos”.

En ese instante miré a esos jóvenes y sentí la presencia cruda de la batalla cultural.

Jóvenes que ya no pueden alegar inocencia porque son mayores a la edad en la cual a esos héroes presentes les tocó combatir al pirata inglés. ¿Qué habrán sentido esos hombres de 60 años de hoy al sentir que un joven de más de 30 cree que su héroe es Lionel Messi y que una pelota de fútbol vale más que la entrega de una generación que dio todo por Patria?

¿Cómo se puede rescatar a esta generación de la nada misma que comunican y por la cual son premiados?

¿Qué hicimos tan mal para no crear generaciones respetuosas y educadas en el patriotismo y el amor a los valores culturales del ser argentino?

Son verdaderos turistas en su propio país, deambulan, sin rumbo ni destino. Es el vivir 'minuto a minuto', casi como 'La Fiesta Inolvidable', de Peter Sellers con su elefante rosa. Hinchas de un club llamado 'Selección Argentina', ni siquiera guardan relación con la nacionalidad sino con la circunstancialidad oportuna de la cita mundialista cada cuatro años.

No consideran a la Selección como parte del proyecto deportivo de un colectivo nacional sino como un equipo de club del cual son socios porque somos tricampeones y está bueno ser exitosos. Para ellos lo más importante para la Argentina es ganar un Mundial, "muchachos". Cuando todo había terminado y los ecos de la fiesta se iban apagando con un clima de alegría y fuegos artificiales coloridos y sorprendentes, me fui pensando mi Patria.

Miré al mar, hacia el sur, y le hablé a los 649 héroes que quedaron en Darwin esperando que lleguemos. Esos que no llegaron a ganar un Martín Fierro porque dieron su vida para que la Argentina no viviera mutilada y violada por la pirateria. Les prometí seguir luchando para que descansen bajo la bandera nacional y puedan dejar de ser centinelas en su eterna guardia hasta que volvamos. Miré al mar, hacia el sur, y le hablé a los 649 héroes que quedaron en Darwin esperando que lleguemos. Esos que no llegaron a ganar un Martín Fierro porque dieron su vida para que la Argentina no viviera mutilada y violada por la pirateria. Les prometí seguir luchando para que descansen bajo la bandera nacional y puedan dejar de ser centinelas en su eterna guardia hasta que volvamos.

Pero, antes y en tanto, educar a estos pibes en el amor a la Patria, porque la Patria no es virtual, es tierra, agua, fuego y aire, con corazón y alma.

Ojalá la próxima edición, en 2024, encuentre a los pibes maduros y señoriales en su todo resuelto de identidad nacional.

Está lleno de Patrias que no ganaron nunca un Mundial, pero no hay Mundial que haga una Patria.

---------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Caso Báez Sosa: Las 'últimas palabras' de los 8 rugbiers

Juntos por el Cambio rechazó el informe oficial que llegó a la ONU

Juicio a la CSJN: Duros cruces en el debate en Diputados

Encuesta: Axel Kicillof, con fuerte ventaja "en la foto"; pero anticipan final "reñido"