Analía Franchín vapuleo a Nancy Pazos en pleno aire

Frente a esto, le contestó Franchín enfurecida en el programa de Telefe: “Yo quisiera hacer un descargo si me permiten, porque la escucho a Nancy hablar de la mujer y me parece que hoy debemos destacar los logros que tenemos las mujeres y no ponernos una careta del feminismo cuando en realidad lo que hacemos es pregonar el machismo”.

Vos ayer Nancy manchaste el honor de mi padre, manchaste la capacidad de mi madre de decir que no, mi madre que ha tenido que abandonar su hogar paterno desde muy chiquita justamente para evitar un abuso. Entonces, me parece que es machista justamente romper el honor de una mujer, la valentía de una mujer. Me parece que es machista de tu parte pensar que yo tengo sexo con mi marido solamente porque él tiene plata. Vos ayer Nancy manchaste el honor de mi padre, manchaste la capacidad de mi madre de decir que no, mi madre que ha tenido que abandonar su hogar paterno desde muy chiquita justamente para evitar un abuso. Entonces, me parece que es machista justamente romper el honor de una mujer, la valentía de una mujer. Me parece que es machista de tu parte pensar que yo tengo sexo con mi marido solamente porque él tiene plata.

“El no poder creer que las mujeres disfruten de la sexualidad independientemente del hombre que tenga al lado, me parece terrible, me parece machista. Si ser machista es ser violador, sos una violadora serial”, sentenció la mujer de Sebastián Eskenazi de manera contundente.

Detrás de estos comentarios, a lo que Flor Peña insistió para la respuesta de su colega, Nancy Pazos se defendió y dijo: “Te dije que iba a hablar de todo esto en privado. Yo no dije nada de tu padre. Hablé en general. Lo tomé como ejemplo porque lo diste como ejemplo. Yo adoro a los hombres. Sigo estando con los hombres. Lo concreto es que el sistema es patriarcal”.

image.png Nancy Pazos, periodista de Telefe, actual integrante de Flor de Equipo.

“Vos en la nota de ayer dijiste que yo a mi marido le digo tres veces que sí y que después veo como zafo, ¿qué sabes de mi sexualidad?”, le volvió a retrucar la panelista furiosa, a lo que Pazos respondió: “Te tome por ejemplo porque estabas y porque sos pública”.

“Siempre me tomas como ejemplo, tenes una obsesión conmigo. Bajate de ese lugar de superioridad. Con Flor (Peña) tenemos nuestras diferencias pero no salgo a decir que al padre difunto si la mujer le hubiera dicho que no, la hubiera violado. Es un disparate”, concluyó Franchín visiblemente enojada.

Se esperan más polémicas por parte de Nancy Pazos, ya que, según hemos seguido en Urgente24, suele generar impacto con frases controversiales.

