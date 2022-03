“Estos seis energúmenos no son solamente hijos de familias que no tienen nada que ver con nosotros, muchas de esas madres, seguramente están tan asombradas como nosotros”, sostuvo Pazos. Luego, la periodista añadió que esto sucede “sin darse cuenta de que hay un montón de patrones de conducta que tenemos como sociedad y que se van repitiendo”, indicó. “Está bien, puede haber patrones de conducta, pero si tu hijo es violador, la culpa no es de la sociedad, disculpame, no tiene nada que ver”, le dijo Analía Franchín a su compañera. Ante ello, Nancy Pazos le respondió que “la sociedad machista es violadora, ese es el concepto global”, sostuvo y remarcó que “la sociedad machista viola por sí misma ”. A lo que Analía le respondió que “ser machista no te convierte en violador”, pero su Nancy Pazos siguió afirmando ese concepto.