América TV no para: Otro estreno con buen rating

"Yo estaba trabajando en América, en A la tarde y por razones de horarios me estaba yendo cuando me dijeron que me querían en la pantalla, me propusieron hacer un piloto como conductora y dije que sí, claro. Y a las semanas me consultaron si me animaba a conducir con el Tucu (López) y enseguida me cerró porque es mi pareja, es conductor, es locutor y es su oficio, no un invento. Me encantó la idea, él también tuvo ganas y acá estamos", dijo Sabrina Rojas en una entrevista con La Nación, explicando el origen del ciclo que conduce junto a López.