La simple prueba con las manos que relacionan con la longevidad: Haz esto

En un estudio, se midió la fuerza de agarre de voluntarios entre 1965 y 1968, cuando tenían entre 56 y 68 años, y se hizo un seguimiento por 44 años. Se descubrió que, los que alcanzaron los 100 años de edad, tenían 2,5 veces más probabilidades de haber presentado resultados de fuerza de agarre en el tercio superior, en comparación con quienes fallecieron antes de los 79 años.

Asimismo, en 2022, otro estudio evaluó la fuerza de agarre de 1275 hombres y mujeres y comparó estos resultados con un análisis de su ADN. Los investigadores hallaron que quienes presentaban puntuaciones más bajas de fuerza de agarre mostraban signos de envejecimiento acelerado.

¿Cómo medir la fuerza de agarre?

La fuerza de agarre se suele medir mediante dinamómetros. Sin embargo, también hay una manera casera de medirla: sentarse en una silla y apretar una pelota de tenis o pelota antiestrés.

Joshua Davidson, un investigador de fuerza y acondicionamiento de la Universidad de Derby que estudia la fuerza de agarre de la mano, revela a la BBC cómo hacerlo.

"Solo se necesita cualquier objeto que se pueda agarrar y que se pueda deformar sin causar dolor ni molestias", dice.

"Simplemente apriételo lo máximo posible antes de que se canse el agarre. Mantener la presión máxima sobre algo como una pelota de tenis durante 15-30 segundos sería un buen estándar".

En ese sentido, anotar cuánto tiempo se puede apretar la pelota puede ayudar a controlar la fuerza de agarre a lo largo del tiempo.

¿Cómo mejorar la fuerza de agarre?

Si la prueba de fuerza de agarre no te dio buenos resultados, no te asustes. Afortunadamente, hay maneras de mejorar.

En el sitio especializado Eat This, Not That, recomiendan hacer ejercicios como la suspensión muerta, el acarreo del granjero, dominadas, escurrir la toalla y flexiones de muñeca invertidas.

También hay que tener en cuenta que no se trata solo del agarre, en general se recomienda hacer más actividad física para tener un envejecimiento más saludable.

