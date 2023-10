La bebida que muchos están tomando para dormir: ¿Funciona?

¿El agua de lechuga da sueño?

Ante la popularidad de esta supuesta bebida para dormir, varios expertos han dado su opinión al respecto. La mayoría coincide en que no hay suficientes pruebas sólidas para afirmar que beber agua de lechuga ayuda a dormir, pero creen que es comprensible que la gente piense que sí.

"Esto es algo bastante fácil de probar, es bastante inofensivo", dijo Michelle Drerup, directora del programa de medicina conductual del sueño en el Centro de Trastornos del Sueño de la Clínica Cleveland a The New York Times. "Pero desafortunadamente, no tiene ninguna evidencia o mérito detrás".

Por mucho tiempo, la lechuga se ha usado en la medicina popular como sedante, pero de acuerdo con la experta, la tendencia en TikTok de beber agua de lechuga para dormir pudo haber surgido de los resultados de un estudio realizado en 2017 en ratones.

El estudio mostró que, después de alimentar a ratones con un extracto concentrado de semillas y hojas de lechuga y pentobarbital (un fármaco para inducir el sueño), algunos durmieron más que los ratones que fueron alimentados solo con pentobarbital. Sin embargo, el estudio tuvo varias limitaciones.

¿Agua de lechuga para dormir?

Otra teoría sobre por qué la gente dice que el agua de lechuga funciona para dormir, puede que tenga que ver con la temperatura de la bebida.

"Aparte del extracto de lechuga en sí, la temperatura cálida del líquido por sí sola puede ayudar a relajarse y dormir mejor", dice la Dra. Deena Adimoolam, MD,especialista en prevención de atención primaria y endocrinología y miembro de la junta de expertos médicos de Eat This, Not That (ETNT).

"Hay algo en las bebidas calientes que resulta acogedor y reconfortante, pero no sabemos exactamente por qué. Como endocrinólogo, me pregunto sobre el vínculo entre las bebidas calientes y la liberación de oxitocina, una hormona que puede ayudar a estimular el sueño", explica.

Lisa Young, Ph.D.,RDN, nutricionista y también miembro del consejo de expertos médicos de ETNT, detalla otra posible razón detrás de la afirmación de que beber agua de lechuga sirve para dormir.

Según la experta, la lechuga contiene lactucarium, "que es una propiedad sedante que te hace sentir somnoliento y promueve la relajación" Y agrega: "Otra razón por la que muchas personas sienten sueño después de beber agua de lechuga puede ser el calor del agua, que puede promover una sensación de relajación".

De cualquier manera, si cree que está sufriendo de problemas de sueño, lo mejor es consultar antes con un experto.

¿Cómo dormir bien por la noche?

Aquí algunos consejos de expertos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) para dormir mejor:

Siga un horario de sueño regular

Evite las siestas al final de la tarde o al anochecer

Tómese un tiempo para relajarse antes de acostarse cada noche

Trate de no mirar televisión o usar su computadora, teléfono celular o tableta en el dormitorio

Mantenga su habitación a una temperatura agradable

Use poca iluminación por las noches

Haga ejercicio a horas regulares todos los días

Evite comer comidas abundantes cerca de la hora de acostarse

Evite la cafeína al final del día

Recuerde que el alcohol no le ayudará a dormir

