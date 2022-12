Este superalimento para el desayuno estimula tu cerebro

Una de las cosas que destaca Naidoo es que este alimento "contiene un tercio del valor diario recomendado de vitamina B7".

La vitamina B7, también llamada biotina, ayuda a comunicarse mejor. "En el cerebro, es crucial para la señalización celular a través de neurotransmisores", dice.

Los huevos también son ricos en vitamina B12. Un solo huevo cocido grande aporta el 9% del requerimiento diario de vitamina B12, según Healthline.

Esto es muy importante, ya que la falta de vitamina B12 se ha relacionado con relacionado con una peor memoria, y mayor riesgo de demencia y Alzheimer.

¿Qué le hace el huevo al cerebro?

Los huevos son una fuente de colina, un nutriente desempeña muchas funciones en el cuerpo, incluso como precursor del neurotransmisor acetilcolina, dice el sitio especializado Eat This, Not That. Y explica:

Debido a que la acetilcolina juega un papel específico en la memoria y la inteligencia, es esencial consumir cantidades adecuadas de colina para la función cerebral. Debido a que la acetilcolina juega un papel específico en la memoria y la inteligencia, es esencial consumir cantidades adecuadas de colina para la función cerebral.

Y continúa:

"Los huevos revueltos, hervidos o fritos son una rica fuente de colina que estimula el cerebro para disfrutar en el desayuno".

También, la Oficina de Suplementos Dietéticos (ODS) de los Institutos Nacionales de Salud, ofrece detalles sobre la colina (que contiene alimentos como los huevos) y el cerebro.

"El cerebro y el sistema nervioso la necesitan para regular la memoria y el estado de ánimo, para el control muscular y otras funciones. También necesita colina para formar las membranas que rodean las células del organismo. El hígado puede producir una pequeña cantidad de colina, pero la mayor parte de la colina en el organismo proviene de los alimentos que se consumen".

Incluso, algunos estudios han encontrado una relación entre un consumo más alto de colina (y concentraciones más altas de colina en la sangre) y una mejor función cognoscitiva (como memoria verbal y visual). Sin embargo, hace falta más investigación.

¿Cuáles son las propiedades del huevo?

Los huevos contienen vitaminas y minerales que son necesarios para que el cuerpo. El sitio especializado Organic Facts dice que, según el United States Department of Agriculture (USDA), 1 huevo duro grande (50 g) proporciona:

Energía (77,5 Kcal)

Proteína (6,29 g)

Grasa (5,3 g)

Colesterol (186 mg)

Calcio

Fósforo

Potasio

Hierro

Sodio

Cobalamina

Vitamina D

Vitamina A

Vitamina B- 6

¿Qué enfermedades cura el huevo?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el huevo es uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza. Tienen muchos beneficios, y en Urgente24 ya hemos detallado algunos:

Reducen el riesgo de enfermedades del corazón y cáncer : Un estudio de la Universidad de Alberta (Canadá), reveló que la clara contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares como también el cáncer.

: Un estudio de la Universidad de Alberta (Canadá), reveló que la clara contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares como también el cáncer. Ayuda a controlar la presión arterial: Desde la Universidad de Jilin (China), se indicó que un péptido contenido en la clara ayuda a regular la presión arterial.

Desde la Universidad de Jilin (China), se indicó que un péptido contenido en la clara ayuda a regular la presión arterial. Ayuda a mejorar la visión : La Universidad de Harvard descubrió que la clara de huevo posee colina. Se trata de una sustancia que ayuda a mejorar la memoria y también protege a las personas contra la pérdida de la visión.

: La Universidad de Harvard descubrió que la clara de huevo posee colina. Se trata de una sustancia que ayuda a mejorar la memoria y también protege a las personas contra la pérdida de la visión. Es un gran aliado para bajar de peso: En un estudio de 30 mujeres con sobrepeso, comer huevos para el desayuno, aumentó la sensación de llenura y, en consecuencia, comieron menos calorías durante las siguientes.

