Este desayuno con avena ayuda a perder peso más rápido

¿Cómo desayunar avena para bajar de peso?

Si bien, hay muchas maneras de preparar avena para perder peso, la dietista Christa Brown, dijo al sitio especializado Eat This, Not That que, uno de los mejores hábitos de avena para perder peso, es agregar mucha proteína a su dieta o tazón de avena de la mañana.

"El hábito número uno que animo a mis clientes a practicar es agregar una proteína a su avena", dice Brown.

Y recomienda:

"Uno de mis favoritos es mezclar almendras o mantequilla de maní para que sea cremoso y delicioso. Junto con la fibra en la avena, ayuda con la saciedad para mantenerte lleno por más tiempo, lo que evita esos refrigerios sin sentido durante todo el día que se suman a tus límites de calorías".

El contenido de proteína del maní, por ejemplo, oscila entre el 22 y el 30 % de sus calorías totales, lo que convierte este alimento en una gran fuente de proteína de origen vegetal, según el sitio especializado Heathline.

Ahora, la receta: Desayuno con avena

Esta es una receta del sitio especializado Eat This, Not That:

Ingredientes

4 1/2 tazas de agua

2 tazas de copos de avena

Una pizca de sal

2 plátanos en rodajas

2 cucharadas de mantequilla de maní

1/4 taza de almendras picadas u otra nuez

Opcional: semillas de chía, arándanos, manzanas, durazno.

Preparación

En una cacerola mediana, hierva el agua. Baje el fuego a bajo y agregue la avena y la sal. Cocine, revolviendo ocasionalmente, durante unos 5 minutos, hasta que la avena esté tierna y haya absorbido la mayor parte del líquido. Agregue los plátanos, la mantequilla de maní, las almendras y revuelva para incorporar uniformemente. Si la avena está demasiado espesa, agregue un chorrito de leche.

¿Cuáles son los beneficios de la avena?

Es rica en nutrientes

Combate la oxidación celular

Regula la presión arterial

Ayuda a bajar el colesterol

Es rica en antioxidantes

Ayuda a reducir el azúcar en sangre

Combate la inflamación

Ayuda a adelgazar y sentirse lleno

Combate los problemas de estreñimiento

Puede ayudar al cuidado de la piel

Reduce el riesgo de asma infantil

