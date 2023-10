El error que muchos cometen al guardar frutos secos aquí

¿Cómo se pueden conservar los frutos secos? ¿Cómo conservar las nueces y almendras? ¿Cuánto tiempo se pueden guardar los frutos secos? Los frutos secos son parte de toda dieta saludable. Este tipo de alimento es sumamente nutritivo y apoya de diferentes maneras la salud. Sin embargo, hay que considerar que muchas veces no se toma en cuenta el almacenamiento correcto de los frutos secos y esto puede convertirse en un gran error. Por eso, he aquí dónde no deberías guardar los frutos secos de ahora en adelante y cómo saber si un fruto seco está podrido.