Coma este alimento en el desayuno para un vientre más plano

Paula Doebrich, MPH, RDN, explicó en el sitio especializado Eat This, Not That lo siguiente:

"La fibra en la avena nos ayuda a sentirnos saciados por más tiempo porque es un carbohidrato de liberación lenta, lo que significa que proporciona energía pero no eleva el nivel de azúcar en la sangre".

Y agregó:

"La energía de los carbohidratos de liberación lenta se libera durante un largo período de tiempo, brindándote mucha energía para el día sin hacerte sentir lento".

¿Qué es bueno para tener el estómago plano?

La avena también es buena para la digestión y esto, a su vez, podría tener un efecto beneficioso para quienes buscan cómo tener un vientre más plano.

Michelle Ricker, RDN, también consultada por el mismo sitio especializado dijo:

"Comer avena le da a su cuerpo la fibra que necesita no solo para la salud del corazón, sino (también) para una digestión adecuada".

Y continuó:

"Cuando tu digestión funciona correctamente, tu estómago te lo agradecerá y comenzará a volverse más plano".

Según Organic Facts, cuando se consideran las 150 calorías y el bajo contenido de grasa en una porción seca de 1/2 taza de avena, se convierte en un excelente alimento para perder peso.

¿Cómo tomar avena para adelgazar?

Una manera fácil de preparar avena en el desayuno para adelgazar es haciendo un bol de avena. La Federación Española de Nutrición detalla esta receta:

Mezcla 1/3 de taza de avena en hojuelas con 1 taza de la leche de tu preferencia, puedes agregar canela y vainilla a tu gusto.

Cocina a fuego medio hasta que la mezcla se espese bien y listo.

Al servirla puedes complementarla con algo de fruta y frutos secos, para añadir algo de proteínas y grasas saludables al plato.

Beneficios de la avena

Por su composición, la avena es un alimento muy nutritivo y con numerosos beneficios comprobados por la ciencia.

Entre los posibles beneficios de incluir este alimento integral en la dieta están:

Ayuda a combatir la oxidación celular

Contribuye a tener controlada la presión arterial

Ayuda a reducir los niveles de colesterol

Es rica en antioxidantes

Ayuda a disminuir el azúcar en sangre

Combate la inflamación

Alivia los problemas de estreñimiento

Puede ayudar al cuidado de la piel

Reduce el riesgo de asma infantil

