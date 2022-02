Lo que no sabe de esta bebida para adelgazar, pero debería

Jugo de cilantro con limón ¿Quema grasa abdominal?

Kubiliute ofrece esta explicación sobre el jugo de limón con cilantro para adelgazar rápido:

Funciona al aumentar su metabolismo, por lo que quema más calorías a una frecuencia más rápida. Funciona al aumentar su metabolismo, por lo que quema más calorías a una frecuencia más rápida.

Y agrega:

"Puede que no te guste su sabor, pero mezclarlo con jugo de limón mejora el sabor y da más efecto".

Existe cierta evidencia que respalda la teoría de Kubiliute de que el cilantro ayuda a quemar la grasa visceral.

En un estudio, publicado en The Journal of Agriculture and Biology, de cinco semanas, se encontró que alimentar a las ratas con semillas de cilantro trituradas marcó una gran diferencia en el almacenamiento de grasa visceral.

Los investigadores explicaron: "Si bien la suplementación dietética con cilantro no afectó el contenido de lípidos del hígado, aumentó significativamente la cantidad de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados en el tejido adiposo visceral, donde también disminuyó el contenido de ácidos grasos".

Bebida para adelgazar rápido: ¿Sí o no?

El dietista registrado, el Dr. Duane Mellor, dijo al sitio Mail:

"No hay evidencia suficiente para sugerir que beber jugo de cilantro funcione".

Y destaca que en su tiempo como dietista, aún no ha encontrado una bebida que actúe como una cura milagrosa para quemar grasa.

Según Mellor, los antioxidantes de las semillas de cilantro "no se absorben bien" y es poco probable que aumente su metabolismo.

Hay alguna evidencia débil de que cosas como los chiles y la cafeína aumentan el metabolismo, pero no vas a adelgazar al agregar estos ingredientes a tu dieta. Hay alguna evidencia débil de que cosas como los chiles y la cafeína aumentan el metabolismo, pero no vas a adelgazar al agregar estos ingredientes a tu dieta.

Ahora, si bien beber jugo de limón con cilantro es inofensivo, el Dr. Mellor dice que el té de menta funcionaría igual de bien.

¿Cuáles son los beneficios del cilantro?

Es rico en antioxidantes

Ayuda a controlar el azúcar en sangre

Ayuda a estimular el sistema inmunológico

Reduce riesgos de enfermedades del corazón

Tiene propiedades antiinflamatorias

Protege al cerebro contra enfermedades

Ayuda a controlar la ansiedad

Ayuda a regular la digestión

Ayuda a combatir infecciones

Es bueno para proteger la piel

Ayuda a prevenir el cáncer

¿Cuáles son los beneficios del limón?