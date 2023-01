Aquí los alimentos que provocan sarro y cómo eliminarlo

Sin embargo, la placa que no se quita de los dientes, se endurece y se convierte en sarro o cálculo dental que irrita las encías.

Alimentos dañinos para los dientes

Los alimentos azucarados tienen muy mala fama para la salud, también para los dientes. Y parece más que evidente, no sólo por las caries, sino que además pueden estar detrás de la placa y sarro dental.

En un artículo publicado en The New York Times, Apoena de Aguiar Ribeiro, odontopediatra y microbióloga de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, dijo que los alimentos azucarados (y en particular los que contienen sacarosa o azúcar de mesa) son especialmente perjudiciales para los dientes porque en ellos proliferan las bacterias dañinas.

Ella explica que, las bacterias dañinas son aquellas que descomponen los azúcares de los alimentos y bebidas y los convierten en ácidos que, con el tiempo, pueden extraer minerales esenciales de los dientes y provocar caries.

Pero, también, si no se cuida la limpieza dental, estas bacterias pueden formar placa, en la superficie de los dientes, que puede exacerbar esa acidez y crear un entorno ideal para que proliferen aún más bacterias.

Finalmente, y como ya vimos anteriormente, si la placa dental crece y se endurece, puede convertirse en sarro, que también puede irritar las encías y provocar gingivitis, dice la especialista.

La sacarosa generalmente está presente en muchos alimentos procesados y bebidas azucaradas. Los dulces, pasteles, jugos concentrados de fruta y refrescos, pueden tener sacarosa.

Sarro dental: ¿Cómo quitarlo?

Si bien hay remedios caseros que han prometido durante años eliminar el sarro dental, como usar bicarbonato de sodio, lo cierto es que el único método seguro para retirar el sarro es acudir al dentista.

El sitio especializado Mejor con Salud dice:

Una vez se forma, el sarro dental solo puede eliminarse con métodos profesionales en el consultorio de odontología. Una vez se forma, el sarro dental solo puede eliminarse con métodos profesionales en el consultorio de odontología.

El dentista usará herramientas de raspado dental o un dispositivo ultrasónico para retirar el sarro de los dientes y por el bode de las encías.

También procure seguir estos consejos para prevenir y eliminar el sarro o la placa:

Cepillarse por lo menos dos veces al día por al menos dos minutos por vez

Usar hilo dental suavemente al menos una vez al día

Acudir al dentista o al higienista oral al menos cada 6 meses para hacerse una limpieza completa de los dientes

Hacer gárgaras con soluciones de enjuague

