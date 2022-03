Lo que no sabes de la adicción al azúcar, pero deberías

A la larga puede haber una gran conclusión, y es que, profesional de la salud que diga que el azúcar no es adictiva es porque no ve pacientes, es porque tiene absolutamente cero experiencia. A la larga puede haber una gran conclusión, y es que, profesional de la salud que diga que el azúcar no es adictiva es porque no ve pacientes, es porque tiene absolutamente cero experiencia.

Porque quienes vemos pacientes, hemos visto cientos de personas tener una compulsión muy grande hacia el consumo del azúcar que es difícil de controlar, incluso llegando al consultorio con episodios o crisis de abstinencia".

Los científicos han encontrado que el azúcar estimula los mismos centros del cerebro que la cocaína o la heroína, de ahí que sea potencialmente adictiva.

¿Cuánta azúcar se puede consumir por día?

La American Heart Association (Asociación Estadounidense del Corazón) sugiere un límite bastante estricto sobre los azucares agregados.

La mayoría de las mujeres no debe ingerir más de 100 calorías diarias de azúcar añadida

La mayoría de los hombres no debe ingerir más de 150 calorías al día de azúcar añadida

Eso se traduce en 6 cucharaditas (24 gramos) de azúcar añadida para las mujeres y 9 cucharaditas (36 gramos) de azúcar para los hombres.

Para tener una idea, una gaseosa normal contiene aproximadamente 150 calorías, entre 9 y 10 cucharaditas de azúcar, según expertos.

Otros organismos, como el National Health Service (NHS), el servicio público de salud británico, indica que "las azúcares añadidas no deberían aportar más de 10% de la energía que obtenemos de alimentos y bebidas cada día, sin importar si proviene de jugo de frutas o mermelada", dice la BBC.

¿Qué pasa si como mucha azúcar?

Comer muchos alimentos con azúcares añadidos puede dar lugar a serios problemas de salud.

Y es que, según expertos de la Clínica Mayo:

Los alimentos con azúcares añadidos aportan calorías adicionales a tu dieta, pero proporcionan poco valor nutritivo.

Además de generar adicción, comer demasiada azúcar puede provocar:

Mala nutrición

Aumento de peso

Aumento de triglicéridos

Caries dentarias

Efectos negativos en el cerebro

¿Cómo saber si soy adicto al azúcar?

Hazte las siguientes preguntas:

¿Pones excusas para comer azúcar?

¿Para satisfacer tus antojos, visitas la tienda de la esquina?

¿Te recompensas con algo dulce para motivarte?

¿Tienes un lugar secreto donde guardas el de azúcar o dulces?

¿Has intentado dejar de comer azúcar y no puedes?

¿Cómo dejar la adicción por el azúcar?

Si bien, algunos expertos recomiendan reducir el consumo de azúcar con el tiempo, la nutricionista registrada Carole Bartolotto considera que reducirlo del todo es la mejor forma de pasar por una desintoxicación.

La especialista ofreció a CNN algunas maneras para combatir tu adicción al azúcar :