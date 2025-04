Sonríe el macrismo: El papá de Leonel Coira le pegó a Riquelme

Puede acceder al descargo completo en 'El ex Boca que trituró a Riquelme: "Román no da la cara"'

Miguel Coira, padre de Leonel, disparó contra Riquelme

En las últimas horas, Miguel Coira dialogó con Radio Mitre y dio su versión de los hechos, por supuesto, en consonancia con su hijo futbolista.

"Hizo su Novena espectacular; su Octava, espectacular; en Séptima vino la pandemia, la terminó espectacular. Eso llamó la atención en 2021 de Russo y con 17 años tiraba paredes con Tevez. Yo desde Novena rechacé 800.000 representantes, que hasta en Infantiles tienen representantes los nenes. Veníamos todo bien, le dije que no a esa persona que se me acercó, como le dije a tantos desde que llegó Leo en 2017".

"Esa persona" a la que hizo mención Miguel era el supuesto agente ofrecido por Cristian Riquelme del que hizo mención su hijo Leonel. "Al terminar de decir que no, unos padres me dicen: 'Migue, te equivocaste, le dijiste que no a este representante... Le dijiste que no ellos, que manejan todo lo que está manejando el Chanchi'. No sabía yo quién era, porque si ellos se presentan verdaderamente y no camuflados, haciendo las cosas por detrás...", sentenció.

Y agregó: "A partir de ahí, los últimos cuatro partidos de la Sexta no lo pusieron más y ya casi se consagraba campeón. Y el día de consagrarse campeón, (Matías) Donnet le dijo: 'Leo, capaz que me juego el puesto pero te voy a dar los últimos 25 minutos porque vos me llevaste hasta acá también'".

image.png A fines del 2023 el juvenil Leonel Coira dejó Boca en condición de libre y recaló en Godoy Cruz de Mendoza.

"Me lo hicieron mierda"

Lejos de quedarse con lo ya dicho, Miguel Coira sumó detalles de la situación que habría sufrido el mediocampista de 21 años que se desempeña en la liga de Puerto Rico.

"Psicológicamente me lo hicieron mierda corriendo solo en Cuarta, hasta que llegó un día Almirón y ahí agarró de vuelta expectativa". Y aclaró: "(Jorge) Almirón quería hacer fútbol y, hace poquito había venido y quería ver todo. Las divisiones inferiores habían jugado afuera, creo que con Newell's, pero como Leo estaba corriendo solo en ese partido amistoso lo llamaron para que hiciera fútbol y le encantó a Almirón, y le dice. '¿Y vos por qué no jugás en Reserva'. 'No, a mí me tienen colgado'", en un fuerte textual que levantó TyCSports.com.

Más bombas que soltó el mayor del clan Coira:

"Salí a hablar yo porque cuando vi que decían 'al juvenil le vamos a mandar a hacer (demandar) calumnias e injurias', y yo sé que mandaron a decir todo eso para que no se animen otros papás, que tantos padres, tantas familias me han llamado, que me dijeron 'Miguel, sos nuestro vocero, pues nosotros estamos en silencio ".

". "Que se saquen esa máscara que tienen en los ojos sobre el ídolo y vean lo que está pasando. Ahora sí me hicieron enojar"

image.png Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.

