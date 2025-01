Martín Battallini fue presentado en Alvarado pero firmó con otro club y eliminó el posteo

Embed - Club Atlético Alvarado on Instagram: "#PrimeraNacional í á El delantero Martín Batallini, que había confirmado su llegada a Alvarado y debía presentarse este domingo para sumarse a las prácticas, cambió de opinión y avisó que por cuestiones personales no vendrá a Mar del Plata y no será refuerzo del equipo de Alexis Matteo. El exSan Miguel tenía acordado su contrato con el club y había dado el visto bueno para ser oficializado como nuevo jugador del "torito". Sin embargo, de manera desprolija, dio marcha atrás, no cumplió con lo pautado y este domingo fue presentado como refuerzo en otra institución de la categoría. De este modo, explicamos a nuestros hinchas y socios la situación y los motivos por los cuales no termina llegando un futbolista que fue anunciado como incorporación para la próxima temporada de la Primera Nacional. #SomosAlvarado"

