La increíble confesión de Byron Castillo: ¿Chile va a Qatar?

A su vez, Yunge, anunció que enviaron "nuevos e inéditos documentos en la apelación, que demuestran claramente las irregularidades en cuanto a la elegibilidad de Byron Castillo".

Perú, por su parte, se sumó al reclamo chileno, meses después de quedar eliminado en el repechaje ante Australia -perdió 4 a 5 en los penales-.

La confesión de Castillo

Como adelantábamos, el diario Daily Mail hizo público un audio en donde Byron Castillo manifiesta ser de nacionalidad colombiana, en una conversación entre el futbolista e investigadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que analizaban su caso en 2018. El deportista "claramente afirma que nació en 1995, no en 1998, como dice en su certificado de nacimiento ecuatoriano", relata el periódico británico.

En dicho diálogo, al ser consultado por su nombre completo, el lateral derecho lo cita como Byron Javier Castillo Segura, denominación que corresponde a su certificado de nacimiento colombiano, no al ecuatoriano, donde se le identifica como Byron David Castillo Segura.

También "describe en detalle cómo abandonó la ciudad colombiana de Tumaco para ir a San Lorenzo, en Ecuador, para tratar de labrarse una carrera en el fútbol" y "nombra a empresarios ecuatorianos que le consiguieron una nueva identidad".

image.png Byron Castillo afirmó, en un audio, que su nombre completo es Byron Javier Castillo Segura (partida de nacimiento colombiana), y no la ecuatoriana, donde aparece registrado como Byron David Castillo Segura.

En 2019, la Federación Ecuatoriana de Fútbol determinó oficialmente que Castillo es ecuatoriano, por lo que el Daily Mail concluye que el futbolista "admitió utilizar un pasaporte falso y la federación ecuatoriana lo ocultó".

El abogado del jugador de 23 años, Andrés Holguín, apuntó que "en el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada". Además, contó que dicha grabación no fue presentada como prueba desde el principio de la investigación, así como en la apelación del caso.

Del lado de Chile, Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), afirmó que las nuevas revelaciones sobre el origen de Byron Castillo "ayudan a tener esperanza" en tanto y en cuanto a la presencia de la Roja en Qatar 2022.

Este jueves (15/9), Byron Castillo está citado a declarar ante el Comité de Apelación de la FIFA, en busca de mayor claridad en relación al tan controversial caso.

Vale recordar que el conflicto entre Castillo, Ecuador y Chile llegó a las oficinas de la fedración en junio pasado, cuando el organismo rector del fútbol mundial decidió no dar lugar al reclamo de los trasandinos y determinar la clasificación de la Tri.

https://twitter.com/AbranCancha8/status/1569400148895072256 DailyMail de Inglaterra: Ecuador podría ser expulsado del próximo mundial. Reporte incluye audio donde Byron Castillo reconocé tener cédula falsa y haber nacido en Colombia. El medio inglés habla de pasaportes falsos, multiples identidades y encubrimientopic.twitter.com/w5qM07EXYA — Chilean Premier League (@AbranCancha8) September 12, 2022

¿Por qué clasificaría Chile y no Perú o Colombia?

A pesar de que peruanos y colmbianos hayan finalizado en una mejor ubicación en la tabla de posciones, de darse lugar al reclamo de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile), los puntos que Ecuador le ganó a los trasandinos irían obviamente para la Roja. En esa línea, como Byron Castillo no ha disputado ni un solo minuto ante Perú y Colombia, los resultados no se modificarían y estos últimos dos no se verían beneficiados por la supuesta "alineación indebida" de los ecuatorianos.

En el escenario de que la FIFA le diera por ganado los dos partidos que Ecuador venció a Chile en la cancha, el equipo de Eduardo Berizzo pasaría a tener 5 unidades más y terminaría en la cuarta posición, junto con Perú, pero con mejor diferencia de gol porque le darían un triunfo de 3-0 en los dos encuentros.

Byron Castillo ha disputado ocho de los dieciocho partidos que hubieron en las Eliminatorias. Dos ante Paraguay, otros dos ante Chile, y los restantes ante Bolivia, Venezuela, Uruguay y Argentina. Del total de esos encuentros, su Selección ha triunfado cuatro veces, ha empatado dos y cayó en los dos sobrantes.

¿Cuándo empieza el Mundial de Qatar 2022?

La Copa del Mundo de Qatar 2022 tiene prevista la fecha de inicio para el 20 de noviembre próximo, en el partido inaugural entre el organizador Qatar y ¿Ecuador? ¿O será Chile?

