Dinamarca le declara la guerra a Qatar en su propio Mundial

En la zona A2, España ganó agónicamente su juego ante Portugal en el último minuto, lo que posibilita que los de Luis Enrique no solo clasifiquen al Final Four, sino que también asciendan a la división más alta del campeonato. Suiza quedó en la tercera colocación, mientras que República Checa descendió a la A3.

En esta última liga, Italia consiguió el liderato en el último partido. La Azzurra, que fue subcampeona hace unos meses ante la Scaloneta en el Finalissima, venció a Hungría -revelación del grupo- y se llevó la clasificación al repechaje final y el ascenso a la A2. Alemania e Inglaterra fueron la decepción (3° y 4°, respectivamente).

Para concluir con el repaso, hay que reslatar la campaña de Países Bajos, quien consiguió 16 de 18 puntos posibles frente a Bélgica, Polonia -rival de Argentina en la próxima Copa del Mundo- y Gales. Los de Louis van Gaal son grandes candidatos a coronarse en la Liga de Naciones presente.

image.png Países Bajos, Italia, Croacia y España pelearán por la Nations League. (Foto: Cortesía: Diario Olé).

Dinamarca, de luto

Los daneses hicieron oficial una nueva camiseta que reclama por los derechos humanos de los obreros que perdieron la vida en la construcción de canchas para Qatar, y que además trabajaron en condiciones muy precarizadas.

Según la Amnistía Internacional -organización reconocida por la ONU- , los operarios que estuvieron en las obras lo hicieron bajo condiciones deplorables: sufrieron de explotación, amenazas, trabajo forzoso, pagos atrasados o inexistentes, relevó Minuto1, quien además aportó que las familias de los fallecidos aún reclaman indemnizaciones.

Según The Guardian, murieron por lo menos 6.750 trabajadores inmigrantes. La mayoría provenientes de India, Nepal, Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka.

"Queríamos enviar un doble mensaje. No solo están inspiradas en la Eurocopa 92 (ganada por Dinamarca), sino también es una protesta contra Qatar y su historial con los derechos humanos. Es por eso que hemos atenuado todos los detalles de las nuevas camisetas de la Copa Mundial de Dinamarca, incluido nuestro logotipo y el escudo", publicó Hummel, marca del equipo danés, en su cuenta oficial de Instagram

No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas. Apoyamos a la selección danesa en todo momento, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como nación anfitriona, añadeel comunicado No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas. Apoyamos a la selección danesa en todo momento, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como nación anfitriona, añadeel comunicado

image.png La camiseta negra que lucirá Dinamarca en Qatar 2022.

https://twitter.com/hummelspain/status/1575187715876098049 Esta camiseta lleva consigo un mensaje.



No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas.



Apoyamos a la selección danesa hasta el final, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como país anfitrión. pic.twitter.com/rddQQQS8wp — hummel ES-PT (@hummelspain) September 28, 2022

En esa línea, algunos usuarios en Twitter se expidieron sobre el tema y remarcaron la "hipocresía" de Dinamarca al ir a disputar el torneo que engloba a todo el mundo. "Me parece patético. Si no estás de acuerdo con el país que lo organiza, no vayas. Vas de reivindicativo pero a la vez coges los millones que te dan por jugarlo", posteó un user.

"Bueno, bajense del mundial, payasos, escribió otro".

Respuesta de Qatar

"Desde que ganó el derecho a organizar el Mundial, el SC ha trabajado diligentemente junto al gobierno qatarí para garantizar que el torneo deje un legado social duradero. Nuestro compromiso con este legado ha contribuido a la realización de importantes reformas en el sistema laboral, promulgando leyes que protegen los derechos de los trabajadores y garantizando la mejora de sus condiciones de vida", comienza diciendo el comunicado del Comité Supremo de Qatar

Y continúa: "A través de nuestra colaboración con el Grupo de Trabajo de la UEFA y otras plataformas dirigidas por la FIFA y otros grupos independientes, hemos entablado un diálogo sólido y transparente con la DBU (federación danesa). Este diálogo ha permitido comprender mejor los progresos realizados, los retos a los que nos enfrentamos y el legado que entregaremos más allá de 2022. Por ello, rebatimos la afirmación de Hummel de que este torneo ha costado la vida a miles de personas. Además, rechazamos de todo corazón que se trivialice nuestro auténtico compromiso de proteger la salud y la seguridad de los 30.000 trabajadores que construyeron los estadios del Mundial y otros proyectos del torneo. Ese mismo compromiso se extiende ahora a 150.000 trabajadores de diversos servicios del torneo y a 40.000 trabajadores del sector de la hostelería".

Por último, los qataríes le lanzan un dardo a los daneses y advierten que estos últimos tampoco han cuidado los DDHH.

Los países deben hacer siempre más para proteger los derechos de las personas en todo el mundo, también en Dinamarca. La labor del SC es reconocida por numerosas entidades de la comunidad internacional de derechos humanos como un modelo que ha acelerado el progreso y ha mejorado vidas Los países deben hacer siempre más para proteger los derechos de las personas en todo el mundo, también en Dinamarca. La labor del SC es reconocida por numerosas entidades de la comunidad internacional de derechos humanos como un modelo que ha acelerado el progreso y ha mejorado vidas

Cuándo empieza el Mundial de Qatar 2022 y cómo son los grupos

La Copa del Mundo tiene fecha de inicio para el próximo domingo 20 de noviembre. El partido inaugural será entre Qatar y Ecuador.

Grupo A

A1: Qatar

A2: Ecuador

A3: Senegal

A4: Países Bajos

Grupo B

B1: Inglaterra

B2: Irán

B3: Estados Unidos

B4: Gales

Grupo C

C1: Argentina

C2: Arabia Saudita

C3: México

C4: Polonia

Grupo D

D1: Francia

D2: Australia

D3: Dinamarca

D4: Túnez

Grupo E

E1: España

E2: Costa Rica

E3: Alemania

E4: Japón

Grupo F

F1: Bélgica

F2: Canadá

F3: Marruecos

F4: Croacia

Grupo G

G1: Brasil

G2: Serbia

G3: Suiza

G4: Camerún

Grupo H

H1: Portugal

H2: Ghana

H3: Uruguay

H4: Corea del Sur

