San Lorenzo de Almagro: Muchas quejas de quienes no consiguen dinero

Los que putean desde el tablón jamás tienen billetera, sucede en todos los clubes. Se reunieron los dólares en una economía sin dólares -¿son conscientes que el FMI acaba de reiterar que no hay dinero 'nuevo' para la Argentina y que el BCRA acaba de empeñar en el Banco Internacional de Pagos de Basilea el oro nacional a cambio de US$ 3.000 millones porque no hay 'cash'?- y el jueves 18/07 se intentó ejecutar el pago de US$ 2.800.000 para repartir entre Xolos de Tijuana, Monterrey de México, Ferencvaros de Turquía, Independiente Santa Fe y 'Torito' Rodríguez. Los que putean desde el tablón jamás tienen billetera, sucede en todos los clubes. Se reunieron los dólares en una economía sin dólares -¿son conscientes que el FMI acaba de reiterar que no hay dinero 'nuevo' para la Argentina y que el BCRA acaba de empeñar en el Banco Internacional de Pagos de Basilea el oro nacional a cambio de US$ 3.000 millones porque no hay 'cash'?- y el jueves 18/07 se intentó ejecutar el pago de US$ 2.800.000 para repartir entre Xolos de Tijuana, Monterrey de México, Ferencvaros de Turquía, Independiente Santa Fe y 'Torito' Rodríguez.