Mundial de clubes 2025: MesSI, CristiaNO

Todo el mundo saca cuentas para saber si su equipo llega o no al Mundial de Clubes de 2025, sobre todo los que no fueron campeones continentales y quieren meterse por la tabla de coeficientes, por este lado Boca y River, por Europa Barcelona (no aseguró su clasificación aun) y así en todo el mundo. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no son la excepción, el portugués ya se quedó sin chances, Messi todavía sueña.