Revelaron nuevos detalles por los que Messi no renovó con el Barcelona

“Aquellas presiones del entorno de Messi sobre que había que fichar y había gente que eso lo leía mal, lo leía como una presión fuera de lugar. Ese encontronazo favoreció la salida. Aquello de que no alcanza, ‘con esto no nos alcanza’. Gente del club pensaba que les alcanzaba o que no podían dar más que eso. Son cosas que decide al final el presidente. Por eso no creo que a corto plazo veamos homenajes”, concluyó Roures.