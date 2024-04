Pep Guardiola y Mikel Arteta, más defensivos de lo que parecen

El encuentro, sin embargo, no estuvo a la altura de esa expectativa. Fue un 0 a 0 sin la marca registrada de la liga inglesa, que acostumbra a los hinchas a ver partidos de ida y vuelta que no escatiman en goles. El resultado fue el disparador de un artículo publicado en el medio norteamericano The Athletic por Michael Cox. Cox es reconocido por sus análisis tácticos y ha publicado algunos libros, como The Mixer, en el que detalla la evolución táctica de la Premier League a lo largo de los años.