Marcelo Moretti a lo Riquelme: CASLA sin refuerzos y ¿palito de Ortigoza?

Si bien CASLA logró acceder a los octavos de final en la Conmebol Libertadores, en la Liga Profesional en el puesto 26/28 con tan solo 1 punto. Los del Pipi Romagnoli deberán empezar a sumar para no complicarse en la tabla anual y sufrir con un posible descenso. Por eso mismo, es que en el seno del Cuervo se genera un malestar por no poder utilizar los refuerzos ante Huracán. Los Quemeros no derrotan de visitante al Ciclón desde el año 2001 y está el miedo latente de que eso suceda.