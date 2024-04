"La tenés...": Polémico posteo de Daniel Osvaldo contra River

La justificación para la medida era que la pelota no había ingresado al arco en su totalidad y, por lo tanto, no contaba cómo un gol. Los hinchas del plantel de Martín Demichelis se llevaron una fuerte desilusión.

LATENESPOLEMICOPOSTEODEDANIELOSVALDOCONTRARIVERYENESPECIALADEMICHELISFOTO3.jpg Daniel Osvaldo lanzó un polémico posteo en sus cuentas de redes sociales contra River y el técnico Martín Demichelis.

Daniel Osvaldo había sido echado de Boca en 2016

Daniel Osvaldo había sido echado del plantel de Boca Juniors tras mantener una fuerte discusión con el entonces entrenador el “Mellizo” Guillermo Barros Schelotto luego de la disputa del partido de ida entre el “Xeneize” y Nacional de Montevideo que correspondió a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2016.

El delantero le había manifestado su enojo al técnico por haber jugado los últimos cinco minutos y tuvo un cruce con el entrenador minutos después del final del partido. Además del tiempo de juego, la discusión se había generado porque Osvaldo regresó al vestuario y se prendió un cigarrillo en el baño. Cuando el cuerpo técnico de los mellizos asumió la conducción del plantel bajó una orden clara. “No se fuma más”, sentenció en ese momento Guillermo apenas tomó control del equipo. Esa regla incumplida fue el punto final para el futbolista.

LATENESPOLEMICOPOSTEODEDANIELOSVALDOCONTRARIVERYENESPECIALADEMICHELISFOTO4.jpg Daniel Osvaldo lanzó un polémico posteo en sus cuentas de redes sociales contra River y el técnico Martín Demichelis.

El ex jugador del Porto había llegado al club de la “Ribera” en enero del 2016 para comenzar su segundo ciclo en Boca. Su corta estadía se vio afectada por una lesión que lo marginó en los primeros meses de ese 2016. La fractura del quinto metatarsiano del pie derecho lo obligó a una extensa recuperación que no tuvo buenos resultados en el corto plazo.

Antes de que Boca se retirara del vestuario de Nacional, Guillermo y Gustavo armaron una reunión con los entonces tres referentes del plantel. Carlos Tevez, Agustín Orión y Daniel “Cata” Díaz escucharon de la boca del entonces entrenador la decisión que tenía tomada el cuerpo técnico: Daniel Osvaldo sería separado del plantel profesional.

Los referentes avalaron la decisión del técnico y le soltaron la mano al delantero. En el ida y vuelta que mantuvieron con los mellizos, comprendieron que la situación del jugador no daba para más y que su estadía en Boca tenía un punto final.

El ex futbolista surgió de Huracán, pasó por el fútbol europeo (Atalanta, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter), y llegó a Boca en 2015 donde disputó 16 partidos y convirtió 7 goles. Luego emigró al Porto de Portugal pero decidió rescindir y regresar al “Xeneize” pero no fue exitoso como el primero. No marcó goles y su ciclo terminó con conflicto en el vestuario. Por último vistió la camiseta de Talleres de Remedios de Escalada y se despidió en Banfield, en 2020.

Cuándo se jugarían las semifinales de la Copa de la Liga entre Boca y Estudiantes

Según indica el calendario establecido por la Copa de la Liga, está programado que dicha instancia decisiva se lleve a cabo el fin de semana del 28 de abril.

Si bien todavía no hay confirmación al respecto, teniendo en cuenta que Boca enfrenta el próximo jueves a Fortaleza en Brasil por la Copa Sudamericana, todo parece indicar que la semifinal se jugaría entre el domingo o el lunes de la próxima semana.

Dónde se jugaría la semifinal de la Copa de la LPF entre Boca y Estudiantes

Está todo encaminado para que Córdoba sea nuevamente la sede para recibir al “Xeneize” ante el Pincha. De hecho el propio Ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, así lo deslizó en la antesala del Superclásico.

Tal como ocurrió para el River - Boca y como suele suceder frente a la gran mayoría de eventos importantes en Córdoba, el escenario elegido para las semifinales será el Estadio Mario Alberto Kempes, que cuenta con una capacidad un tanto superior a los 50 mil espectadores.

La estadística de Boca en superclásicos

Con este resultado, Boca extendió su racha invicta en superclásicos por copas nacionales y enfrentará en las semifinales a Estudiantes de La Plata.

Más notas de Golazo24

El primer partido oficial del fútbol argentino y la consagración del Lomas Athletic

John Textor ratificó frente al Senado su denuncia de corrupción en el fútbol de Brasil

El Inter de Lautaro Martínez venció al Milan en el derby y es campeón de la liga italiana

Lionel Messi lanza su propio espectáculo en Buenos Aires: de qué se trata y cómo sacar entradas