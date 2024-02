A puro insulto: Daniel Osvaldo estalló furioso contra Intrusos

Jimena Barón evitó hablar de Daniel Osvaldo por su "salud mental"

En medio de un móvil televisivo del programa Socios del espectáculo le consultaron a Jimena Barón, entre otros temas, que pensaba acerca del nuevo romance entre su expareja y la periodista Daniela Ballester.

Fue en ese entonces que la artista se puso firme y respondió tajante acerca de Daniel Osvaldo, padre de su único hijo "Momo".



"No, chicos, no empiecen con el random. No hablo porque termino en portales con cosas de la vida de... Yo ya no estoy en esa", dijo en primer lugar. Y sumó: "No me interesa. A mí me importa mi vida, mi hijo. Estoy re mil en otra. Chocha".

Ante la insistencia del cronista por conseguir alguna declaración de la cantante, fue que le contestó: "Es el papá de 'Momo'. Al papá de 'Momo' lo tengo blindado como el papá de Momo, por mi hijo y por mi salud mental. Tengo una vida hermosa, finalmente".

------------------

Más contenido en Urgente24:

América TV no mejora: Marina Calabró revela todo lo que sabe

Los destinos favoritos de las mujeres viajeras: ¿A dónde van?

Gran Hermano: Acusan a la producción de perjudicar a Furia

La estafa masiva que sacude a los usuarios del Banco Provincia

Debate entre gobernadores: ¿Ir o no ir a escuchar a Javier Milei?