Impensado: Martín Demichelis 'bosterizó' a River Plate

Marcelo Herrera, Nacho Fernández y Ezequiel Barco levantaron al equipo. El aliento del público también influyó para que 'La Banda' diera vuelta el resultado.

River y Boca, Boca y River siempre tuvieron estilos opuestos en cuanto a la manera de jugar.

El 'Millonario' se caracteriza por un funcionamiento ofensivo, vertical, de posesión de pelota, intenso para marcar bajo la famosa 'Triple G' (Ganar, Gustar, Golear). El 'Xeneize', en cambio, tiene un paladar distinto: más aguerrido, que puede llegar a resignar la posesión del balón y que prioriza por sobre todas las cosas el resultado.

Aclaración: este último párrafo no quiere decir que toda la vida River jugó 'bien' al fútbol y que Boca lo hizo 'mal', son generalidades y son maneras distintas de ver el deporte. Ninguna es mejor que la otra.

image.png Boca no es una luz en el juego pero hoy demuestra más virtudes que River, cuyo plantel es ampliamente superior.

Sin embargo, el hincha promedio del club de Núñez es muy exigente con las maneras. No le cabe -en general- el "ganar como sea" porque se considera por encima de la mediocridad. En concreto, al pueblo riverplatense le llena la panza que sus jugadores le rindan homenaje al 'ADN', a los valores y a la historia de la institución.

Pero la actualidad muestra que el Millo está muy en deuda desde el funcionamiento colectivo. Le cuesta absolutamente todo pero termina ganando por jerarquía individual: le sucedió ante Estudiantes (LP) en la Supercopa Argentina, versus Deportivo Táchira en el debut de la Copa Libertadores y contra Rosario Central como se mencionaba previamente.

Martín Demichelis

Al ser consultado en conferencia de prensa post victoria ante Central, Demichelis fue claro. Hoy le importa el como sea, no las formas.

¿Hoy lo importante era jugar bien o ganar? Bueno, ganamos. Hay que estar contentos ¿Hoy lo importante era jugar bien o ganar? Bueno, ganamos. Hay que estar contentos

River con Demichelis se BOSTERIZÓ, juega HORRIPILANTE, pero gana de culo — Emi Sth (@EmiStanch) March 17, 2024

Las palabras del DT atentan contra el 'ADN River' que él mismo juró defender a capa y espada en varias oportunidades. Por ejemplo, la recordada conferencia luego del empate en el Superclásico ante Boca Juniors, cuando afirmó: "No me voy a meter en el análisis del rival, pero sí puedo decir que si yo como entrenador de River termino con siete defensores, no estaría respetando la historia de este club".

Pero aquella no fue la única vez que le juró lealtad a la historia roja y blanca...

Martín Demichelis en conferencia:



“Muchas victorias fueron jugando bien y como al hincha de River le gusta: cuidando la pelota, juntando pases y quitándole la posesión al rival que es algo que me gusta a mí y creo que es el ADN de River.



Cuando las cosas se pusieron… pic.twitter.com/8cHwU5kOf7 — dataref (@dataref_ar) July 29, 2023

Más frases del DT de River

A continuación, más testimonios del director técnico del Millonario, en la noche del domingo 7 de abril:

Sobre el cambio de esquema con los cambios, dejando el 4-3-3: "A veces los partidos se rompen con un desgaste generalizado. El DT rival también hizo tres cambios en un momento. No necesariamente el sistema rompe o te hace mejor. A veces el mismo desgaste o el mismo ritmo, no paramos de ir para adelante. No paramos de intentar, de mover al equipo rival de un lado a otro".

"A veces los partidos se rompen con un desgaste generalizado. El DT rival también hizo tres cambios en un momento. No necesariamente el sistema rompe o te hace mejor. A veces el mismo desgaste o el mismo ritmo, no paramos de ir para adelante. No paramos de intentar, de mover al equipo rival de un lado a otro". Sobre el puesto de volante central: "Es una lucha entre ellos de forma interna, son muy competitivos los tres, tanto Nicolás (Fonseca) como Rodrigo (Villagra) y Matías (Kranevitter). Se suma a esa posición también Rodrigo Aliendro que es más mixto. Intento poner lo que considero que es acorde a la situación. Arrancó Nico, por las transiciones ofensivas rápidas y Nico amonestado decidí prevenir y creo que Rodrigo lo hizo muy bien. Seguiremos analizando semana a semana, partido a partido, quien considero que merece jugar".

"Es una lucha entre ellos de forma interna, son muy competitivos los tres, tanto Nicolás (Fonseca) como Rodrigo (Villagra) y Matías (Kranevitter). Se suma a esa posición también Rodrigo Aliendro que es más mixto. Intento poner lo que considero que es acorde a la situación. Arrancó Nico, por las transiciones ofensivas rápidas y Nico amonestado decidí prevenir y creo que Rodrigo lo hizo muy bien. Seguiremos analizando semana a semana, partido a partido, quien considero que merece jugar". Los cambios y la presencia de Nacho Fernández en el ST: "Hoy fueron tres cambios. Va a llegar un momento en el que no se va a poder cambiar más. Voy analizando cosas que ustedes por no estar con el día a día no pueden analizar. El partido y el viaje generó un desgaste enorme, lo importante es que Villagra entró bien, que Herrera entró bien, que Nacho y Esequiel entraron bien e incluso Agustín Ruberto entró bien. Independientemente de los nombres o el sistema, los que entran lo hacen para sostener o mejorar el nivel del equipo. Sucedió eso y veremos qué es conveniente para el próximo partido dependiendo de lo que sea mejor".

Conclusión

Hecho todo el análisis de la actualidad de River, quepa preguntarse si toda la responsabilidad recae en Martín Demichelis, o si también hay una cuota de parte del plantel, contemplando que hay muchos niveles bajos de parte de los jugadores...

Que poca esperanza me dan Demichelis y jugadores. Estoy asi pic.twitter.com/gQhPfSkeH3 — Franco (@_franco30_) April 3, 2024

