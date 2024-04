Germán Burgos insólito post Lamine Yamal: "A mí me dicen 'Mono'"

Las disculpas de Germán Burgos

Luego de la repercusión que tomaron los testimonios del ex portero de River y del Atlético de Madrid, se vio obligado a pedir disculpas al futbolista y al público en general:

“No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA ni a la plataforma Movistar Plus en donde trabajo”, señaló Burgos en su cuenta de Instagram, quien remarcó:

Al hacer mi comentario, elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social

En esa misma línea se justificó: "Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario".

En la rueda de prensa previa al encuentro en el que el Barcelona disputó con el Cádiz (13/4), Xavi Hernández, entrenador adjunto de los culés, se refirió a lo acontecido con Germán Burgos."Es repudiable y condenable", subrayó.

"A mí me llaman 'Mono'"

Movistar Plus emitió un comunicado con disculpas públicas por lo acaecido. Burgos hizo lo propio en sus redes sociales como recién reflejábamos. En ese contexto, el ex ayudante de Diego Pablo Simeone se presentó en televisión abierta y se volvió excusarse por su inapropiado comentario.

"Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema... solo le digo que a mí me llaman 'Mono'. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado", dijo en Radio MARCA.

image.png Germán Burgos en Radio MARCA. (Foto: Marca).

Debido al episodio, el ex golero argentino develó que le envió un mensaje a Joan Laporta, presidente del Barcelona, para aclarar lo que él catalogó como un 'malentendido' y para que el jugador conociera la verdadera intención de Germán Burgos:

"Le mandé un mensaje para que Yamal supiera que lo único que quería era mandarle un halago. El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije 'yo me quito de en medio'”, expuso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/giraltpablo/status/1780236216362766415&partner=&hide_thread=false El 'Mono' Burgos rompió el silencio tras la polémica por el comentario sobre Lamine Yamal:



“El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Si hay algún director de… pic.twitter.com/6MBKIknPPX — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 16, 2024

