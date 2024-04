Interna en River: ¿Pablo Sager está ensañado con Martín Demichelis?

- PS: "En el entretiempo, para conocer un poco, ¿qué les dijiste a los jugadores, de qué les hablaste?".

- MD: "Lo que les dije a los jugadores va a quedar ahí, con los jugadores. Me hiciste la otra vez una pregunta bastante mala. La última vez me hiciste una pregunta bastante mal intencionada, así que no te voy a contestar lo que les dije a los jugadores, va a quedar entre nosotros".

- PS: "Nunca fue mal intencionada la pregunta..."

MD: "Me quisiste dejar en evidencia y yo no te quiero dejar en evidencia a vos. Si lo quisiera hacer, te pregunto algunas cosas, no las vas a saber y vas a quedar en evidencia adelante de tus compañeros".

LA ÚLTIMA VEZ ME HICISTE UNA PREGUNTA BASTANTE MALINTENCIONADA, ASÍ QUE NO TE VOY A CONTESTAR LO QUE LE DIJE A LOS JUGADORES



El cruce de Martín Demichelis con un periodista en la conferencia de prensa, luego de que #River venciera a #Instituto.

Algunos colegas del periodista salieron a su rescate:

Me solidarizo con mi compañero @Relatasager por el maltrato recibido recién por parte del entrenador de @RiverPlate Martín Demichelis.

El periodista puede preguntar lo que quiera y el protagonista lo mismo.

Por eso el maltrato es injustificado e inadmisible. — Fede Rodas (@federodas) April 16, 2024



El periodista puede preguntar lo que quiera y el protagonista lo mismo.



Por eso el maltrato es injustificado e inadmisible. — Fede Rodas (@federodas) April 16, 2024

No es por bancar a un compañero al cual estimo como Pablo Sager. Pero la pregunta no tiene nada de mala intención y Demichelis no superó alguna del pasado reciente, por eso le tira fuerte. Ah, Sager hace poco dijo que "no había mejor técnico para River que Demichelis". En fin… — Leandro Buonsante (@BuonsanteLean) April 16, 2024

Mientras que algunos cybernautas -de multiplicidad de cuadros de fútbol- defendieron la postura de Martín Demichelis:

"En esta banco a morir a Demichelis, los periodistas le viven pegando hasta por una mínima cosa y después se quieren victimizar, excelente respuesta de Martin", consideró una internauta; "La doble moral que maneja el periodista deportivo es increíble. Con un micrófono destruyen, llevan mensajes a conveniencia, tergiversan y atacan hasta la personalidad. Pero cuidado los confrontan y les dicen mirándolos a los ojos 'sos mala leche'. Bien Demichelis", analizó otro.

Los periodistas de Mitre llorando porque Demichelis expone a un periodista jajajajjajajajajjajaj ellos viven diciendo cualquier cosa del Dt de river. Increíble — camisetahistorica (@tuiteolo) April 16, 2024

La pregunta de Sager en Alta Córdoba salpicó sobre otro -tenso- momento entre el corresponsal y el entrenador riverplatense, en el marco de la derrota de la entidad de Núñez ante Huracán, el pasado 29/3 en Parque Patricios, por la Copa de la Liga.

En aquel momento, el detonante había sido una consulta sobre si Demichelis creía que "su mensaje les estaba llegando a los jugadores".

"Preguntáselo a los jugadores, no me podés preguntar a mí si les llega el mensaje", fue la contestación del deté

Embed "¿QUÉ MENSAJE? NO SÉ DE QUÉ MENSAJE ME HABLÁS. PREGUNTÁSELO LOS JUGADORES SI LES LLEGA"



Tras caer ante Huracán, Martín Demichelis se molestó ante una pregunta que le realizaron y fue contundente con su respuesta: "LA IDEA REFLEJA BUENOS NÚMEROS, A PESAR DE QUE HOY HAYAMOS…

Será más que interesante poner los ojos en la próxima conferencia de Martín Demichelis para saber si habrá un tercer capítulo de esta serie...

También en días de Marcelo Gallardo en River...

Dos años atrás, el ex entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, tuvo su enfrentamiento con Pablo Sager en una conferencia de prensa ofrecida por el Muñeco en el sector destinado para la prensa del Mâs Monumental. Ocurrió luego de un Superclásico que ganó Boca.

Sager había lanzado una fuerte crítica de la jugada que concluyó en el gol del Xeneize y le consultó a Napoleón acerca del futuro de Leandro González Pirez -responsable del tanto de Sebastián Villa en aquella tarde/noche en Núñez- en el plantel tras su equivocación.

¡INSÓLITO ERROR de la DEFENSA DE RIVER y VILLA puso el PRIMERO de BOCA!

El entrenador de La Banda no se tomó para nada bien los dichos del cronista y le respondió: "¿Es una pregunta o es una opinión tuya? Hablá por vos, no por lo que muchos piensan".

Luego del intento del periodista por redireccionar su consulta, Gallardo fue contundente con una palabra típica que esbozaba en varias oportunidades en las que tenía un micrófono efrente: "Serenidad".

Urgente (2).jpg Pablo Sager enfrentó a Marcelo Gallardo una sola vez en ocho años, mientras que se le plantó dos veces a Demichelis en un lapso de dos semanas y con poco menos de un año y medio de trabajo.

La situación no terminó ahí a pesar de que Pablo Sager se haya despedido del ahora coach de Al-Ittihad: el Muñe tomó la palabra luego de un silencio y se generó otro cruce. "¿Te imaginas que yo me iba a sentar a hacer una crítica para que vos estés contento con tu pregunta?", apuntaló, con elocuente molestia.

El propio MG defendió a Pírez, quien hoy se sigue desempeñando en la Primera de River Plate:

Yo no te voy a dar el gusto, yo defiendo a mis jugadores. En el error y en la derrota mucho más Yo no te voy a dar el gusto, yo defiendo a mis jugadores. En el error y en la derrota mucho más

