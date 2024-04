En Brasil las SAD son un "Fenómeno" extraño: Cruzeiro vendido por Ronaldo

Ronaldo está en el club desde 2021 y desde allí logró que el club ascienda a la Serie A pero los resultados no fueron los mejores. No logra un título desde el 2022 (cuando ascendió) y el mismo Fenómeno tuvo que echar al entrenador argentino Nicolás Lacramón luego de 4 meses porque no se le estaban dando los resultados. En el Estadual de Mineiro fue subcampeón detrás de Atlético Mineiro y ni siquiera logra ese campeonato desde 2019.